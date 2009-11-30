انتقال آب از پشت سد آسک مشکل آب هندیجان را حل می کند

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز مشکلات موجود در بحث آب هندیجان را بیشتر در توزیع عنوان کرد و بیان کرد: با توجه به قرار گرفتن هندیجان در پایین دست خط انتقال آب جنوب شرق، آب کمی به این شهر می رسد و این امر باعث شده برای تأمین آب شهر آب بیشتری از رودخانه زهره که دستخوش تغییرات کیفی فراوانی است برداشت شود.

وی افزود: در مجموع اقدامات مؤثری برای بهبود وضع آب هندیجان صورت گرفته که از جمله آن مربوط به احداث دستگاه آب شیرین کن در شهر هندیجان است.

حیات مقدم در خصوص پیگیریهای صورت گرفته برای حل مشکل آب شهر هندیجان نیز گفت: در مجلس سئوالاتی از وزیر نیرو کردم و جلساتی را نیز برای بررسی حل مشکل آب شهر هندیجان را به اتفاق استاندار و وزیر نیرو داشتیم و این پیگیریها همچنان تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: قولهایی درخصوص انتقال آب از پشت سد آسک به من داده اند که امیدوارم هر چه زودتر این وعده ها جامه عمل بپوشند و شاهد حل مشکل آب این شهر باشیم.