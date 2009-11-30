ارتقای کیفیت کالا مستلزم عمومی شدن فرهنگ توجه به نشان استاندارد است

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه با شنیدن واژه کیفیت معمولا نخستین مقوله ای که به ذهن متبادرت می شود نشان تائید کننده کیفیت کالا و خدمات یعنی استاندارد است، افزود: استاندارد کردن و استاندارد از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیتها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نائل شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 65 درصد از واحدهای تولیدی گیلان نشان استاندارد دارند، اظهار داشت: عمومی نشدن فرهنگ توجه به نشان استاندارد به عنوان اولین ملاک خرید کالا و دریافت خدمات در مردم، وجود برخی خلاهای قانونی و همچنین متناسب نبودن برخی از سیاستهای تنبیهی با اصل تخلف از موارد استاندارد مهمترین مشکلات ارتقای کیفیت کالاها و خدمات است.

مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اینکه کیفیت نبض محوری تداوم تولید، حفظ و گسترش بازار است، ادامه داد: اگرچه ممکن است یک واحد تولیدی با کم کردن کیفیت کالا در کوتاه مدت و از طریق کاهش هزینه ها سود کند اما بی شک در دراز مدت با از دست دادن بازار و دادن میدان به رقبا که کالاهای مشابه اما با کیفیت تولید می کند زیان خواهد دید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خرید کالاهای با کیفیت حق مشتری است و در قوانین کشوری سازمانها و نهادهای ویژه ای مسئولیت پیگیری کیفیت کالاها و خدمات پایش مستمر و حفظ آن هستند، جدی تر شدن روند نظارتها بر کیفیت و برخورد قاطعانه تر با متخلفان از راهکارهای اجتناب ناپذیر افزایش کیفیت عمومی محصولات و خدمات ارائه شده به مردم است.

یوسفی یادآور شد: ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه نخریدن کالای بی کیفیت اما ارزان باید به عنوان راهکار اصولی ماندگار و اثر بخش مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد.