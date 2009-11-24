12 هزار تن فرآورده های دامی در ایلام تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یونس احمدی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام یکی از قطبهای تولید فرآورده های دامی در کشور است که علاوه بر تامین نیاز استان به دیگر نقاط کشور صادر می کند.

وی بیان داشت: 12 هزار تن فرآورده های دامی شامل دو هزار گوشت قرمز، دو هزار و 920 تن گوشت مرغ و 300 تن ماهی در استان ایلام تولید شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 23 تن عسل، هفت هزار تن شیرخام و 35 تن تخم مرغ از دیگر تولیدات استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: 18 واحد مرغداری در استان ایلام برای اخد تسهیلات به بانکها عامل معرفی شده اند.

احمدی عنوان کرد: استان ایلام دارای ظرفیت بالایی در تولید فرآورده های دامی است که باعث اشتغالزایی در استان نیز شده است.

وی یادآور شد: خشکسالی در سالهای اخیر باعث کاهش فرآورده های دامی در استان ایلام شده است.