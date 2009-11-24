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۳ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۰

در سال جاری؛

12 هزار تن فرآورده های دامی در ایلام تولید شد

12 هزار تن فرآورده های دامی در ایلام تولید شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان ایلام از تولید 12 هزار تن فرآورده های دامی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یونس احمدی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام یکی از قطبهای تولید فرآورده های دامی در کشور است که علاوه بر تامین نیاز استان به دیگر نقاط کشور صادر می کند.

وی بیان داشت:  12 هزار تن فرآورده های دامی شامل دو هزار گوشت قرمز، دو هزار و 920 تن گوشت مرغ و 300 تن ماهی در استان ایلام تولید شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 23 تن عسل، هفت هزار تن شیرخام و 35 تن تخم مرغ از دیگر تولیدات استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: 18 واحد مرغداری در استان ایلام برای اخد تسهیلات به بانکها عامل معرفی شده اند.

احمدی عنوان کرد: استان ایلام دارای ظرفیت بالایی در تولید فرآورده های دامی است که باعث اشتغالزایی در استان نیز شده است.

وی یادآور شد: خشکسالی در سالهای اخیر باعث کاهش فرآورده های دامی در استان ایلام شده است.

کد مطلب 989501

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