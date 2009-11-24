تسهیلات جدید به بازارچه های مرزی خراسان رضوی اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مفاد تصویب‌نامه شماره13969/ت39570هـ مورخ 4/2/1387 درخصوص اعمال تخفیف سود بازرگانی برای خرید کالا توسط مرزنشینان در بازارچه باجگیران به دو بازارچه دیگر استان نیز تسری داد. بر اساس مصوبه قبلی دولت، خرید کالا توسط مرزنشینان علاوه بر سهمیه ارزی و از محل سه درصد (3%) کل واردات از بازارچه مشترک مرزی باجگیران در صورت عمل متقابل تا سقف پنجاه (50) دلار برای هر نفر در روز و روزانه یکصد نفر، برای ارزاق عمومی با صددرصد (100%) و سایر کالاها با پنجاه درصد (50%) تخفیف سود بازرگانی مجاز شده بود که با مصوبه اخیر دولت این تسهیلات به کل گمرکات استان خراسان رضوی تسری می یابد.

دولت همچنین در مصوبه دیگری همچنین، تسهیلات و مقررات مندرج در تصویب‌نامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382 به منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز تسری داد که بر این اساس، ورود کالا از طریق این منطقه مشمول بیست درصد (20 % ) معافیت سود بازرگانی است.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این مصوبه را محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.