90 درصد فرش دستباف قم صادراتی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها قبل از ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش استان قم با بیان اینکه برای حضور فرش دستباف استان در بازارهای جهانی برنامه‌هایی را پیش بینی کرده‌ایم، اظهار داشت: عمده بازار هدف ما در گذشته کشورهای اروپایی بودند و اکنون مقرر شده تا این بازارها به سمت کشورهای دیگر هدایت شود. بدین منظور برنامه هایی برای حضور فرش دستباف قم در نمایشگاه فرش برزیل و هنگ کنگ پیش بینی شده است.



وی در ادامه گفت: بیش از 90 درصد فرش استان قم صادراتی است و 10 درصد فرش کشور نیز در استان قم تأمین می‌شود.



فرش قم منحصر به فرد است



جمشیدیها با بیان اینکه فرش قم منحصر به فرد است، اظهار داشت: تنوع این محصول به اندازه‌ای است که این فرش در هر کجا که ارائه می‌شود مشخص می‌شود متعلق به شهر قم است.



رئیس سازمان بازرگانی قم تأکید کرد: در استان قم حدود 40 هزار بافنده فرش وجود دارد که زیر پوشش اتحادیه و تعاونی تولیدکنندگان فرش هستند.



وی با اشاره به آغاز فعالیت اتحادیه صادرکنندگان فرش ابراز داشت: اتحادیه صادرکنندگان فرش استان نیز به تازگی تأسیس و مشغول فعالیت شده است و سازمان بازرگانی استان در حد توان خود به آن کمک کرده است.



جمشیدیها با اشاره به برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای قالیبافان ابراز داشت: تاکنون 60 دوره به بافی فرش جهت آموزش قالیبافان در سطح استان و نیز بخشهای آن برگزار شده است.



بانکها با صنعتگران فرش همکاری نمی‌کنند



جمشیدیها از عدم همکاری بانکها با صنعتگران فرش انتقاد کرد و گفت: 80 درصد هزینه تولید فرش را دستمزد قالیبافان تشکیل می‌دهد و ما در این مورد با بانکها اختلاف نظر داریم.



وی با تأکید بر اینکه بانک صادرات موظف است تا 350 میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان فرش قرار دهد، افزود: باتوجه به اختلاف نظری که بین بانک صادرات و تولیدکنندگان فرش وجود دارد این تسهیلات هنوز در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم همچنین نرخ جوایز صادراتی را از مشکلات صادرکنندگان فرش استان عنوان کرد و گفت: برای یک مترمربع فرش استان قم 1250 دلار جایزه صادراتی در نظر گرفته می شود در صورتی که اعتقاد ما این است که در محاسبه جایزه صادراتی باید نرخ آن واقعی باشد.