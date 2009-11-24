گزارش تطبیقی کمکهای شهرداری و دولت به مترو از سال 66 تا کنون

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در جریان بررسی طرح پیشنهاد به دولت در مجلس شورای اسلامی جهت تامین اعتبار مورد نیاز حوزه حمل و نقل و ترافیک در شهر تهران در بررسی اعتبارات اختصاص یافته به مترو از سال 66 تا آبان 88 با اعلام این مطلب تصریح کرد :همچنین طی این سالها برای توسعه خطوط متروی تهران اعتباری بالغ بر 15294 میلیارد ریال از تسهیلات فاینانس استفاده شده است.

رسول خادم افزود : در مجموع در سالهای 66 تا 88 اعتباری بالغ بر 38 هزار و 200 میلیارد ریال به احداث و توسعه متروی تهران کمک شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه گزارش خود به بدهیهای دولت و شهرداری به سیستم بانکی جهت تامین اعتبارات خطوط متروی تهران اشاره کرد و گفت : بدهی دولت به سیستم بانکی حدود 5 هزار و 51 میلیارد ریال و بدهی شهرداری به سیستم بانکی در این زمینه حدود سه هزار و 400 میلیارد ریال است.

خادم در ادامه با اشاره به آخرین تصمیمگیریها بین دولت و مدیریت شهری در خصوص پرداخت بدهیهای مترو به سیستم بانکی گفت: طبق توافقات انجام شده مقرر است آخرین پرداخت اقساط بدهیهای دولت و شهرداری به نظام بانکی کشور از طریق تقسیط بدهیهای مذکور توسط بانکهای عامل مربوطه حل و فصل شود.

وی درادامه با اشاره به عملکرد اعتبارات تخصیصی به توسعه متروی تهران در سال 88 گفت: به طور کلی در سال 88 در ردیف بودجه دولت که به حوزه حمل و نقل و ترافیک اختصاص دارد اعتباری بالغ بر 320 میلیارد ریال برای حمل و نقل کل کشور در نظر گرفته شده بود که متروی تهران سهمی معادل 4 میلیارد و 60 میلیون تومان بوده است.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد : دولت در سال جاری حدود یکهزار و 612 میلیارد ریال در بخش عمرانی مترو اعتبار اختصاص داده است و شهرداری تهران نیز اعتباری بالغ بر یکهزار و 844 میلیارد ریال تا پایان آبان ماه سال جاری هزینه کرده است.

در ادامه این جلسه طرح پیشنهاد تامین بودجه مورد نیاز حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سال 89 به دولت و مجلس و تامین کسری بودجه جاری در سال 88 بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس این طرح پیشنهادی مدیریت شهری اعتبارات مورد نیاز متروی تهران را در بخش تامین کسری بودجه جاری مترو به عنوان یارانه بلیط که یک سوم هزینه بلیط سهم دولت است را مبلغ 546 میلیارد ریال برآورد کرده است.

همچنین برای تعهد و تامین کمک هزینه ای سرمایه ای مترو مبلغ 7772 میلیارد ریال از طریق دولت بابت یک دوم مبلغ بودجه عمرانی مترو به ویژه تامین واگنهای مورد نیاز خطوط 1،2،3،4 و 5 و تامین معادل مبلغ یاد شده توسط شهرداری تهران در لایحه بودجه سال89 را پیشنهاد کرده است.

همچنین در بخش تامین کسری هزینه جاری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مبلغی معادل 1440 میلیارد ریال به عنوان یارانه بلیط با لحاظ قیمت تمام شده هر بلیط در سفرهای شهری و تامین اعتبار مورد نیاز خرید یکهزار و 500 دستگاه مینی بوس در راستای نوسازی ناوگان مینی بوسرانی فرسوده شهر تهران و واگذاری 786 دستگاه مینی بوس جهت توسعه ناوگان مینی بوسرانی و به منظور تامین 40 درصد مبلغ بهای مینی بوس به عنوان یارانه توسط دولت پیشنهاد شده است.