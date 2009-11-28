15 درصد دستگاههای دیالیز گیلان نیاز به جایگزینی دارند

یا یک نهاد مردمی است، سالانه مردم چه میزان به این انجمن کمک می کنند، اظهارداشت: صد درصد در آمد مورد نیاز این نجمن از طریق منابع مردمی تامین می شود.

این مسئول همچنین بر لزوم حمایت بیشتر مسئولان و خیران به این انجمن نجات بخش تاکید کرد و افزود: ازبدو تاسیس انجمن ( سال 72) تاکنون 940 پیوند کلیه بر روی بیماران کلیوی استان گیلان انجام شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چرا صافی 70 بیمار دیالیزی استان قطع شده است، گفت: صافی ها قطع نشده و همچنان در اختیار بیماران قرار دارد چرا که تا وقتی صافی نباشد اصلا دیالیز انجام نمی شود.

یزدانی ادامه داد: اخیرا سوزنهای در اختیار بخشهای دیالیز قرار می گیرد که اکثریت قریب به اتفاق بیماران از این سوزنها ناراضی و شکایت دارند که مسئولان امر نسبت به رفع این معضل بیماران هرچه سریعتر اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان به عنوان سومین استان کشور این موقعیت را دارد که پیوند کلیه از مبتلایا به مرگ مغزی را انجام دهد، افزود: اگرچه استقبال در حال حاضر شدید نیست ولی به هرحال اولین پیوند کلیه از مبتلای مرگ مغزی امسال در بیمارستان رازی رشت انجام شد و این آغازبسیار بشارت آمیزی است که ما می توانیم این فرهنگ را نهادینه کنیم.

رئیس انجمن بیماران کلیوی گیلان یاد آورشد: سال گذشته 60 مورد مرگ مغزی در بیمارستان پورسینای رشت ثبت شده است در حالیکه هیچ کدام از خانواده آنها آمادگی خود را برای پیوند مرگ مغزی اعلام نکرده اند ولی امسال در یک مورد که کودک چهار ساله ای بر اثر مرگ مغزی از دنیا رفت اولیای این کودک اجازه دادند دو کلیه وی به بیمار 37 ساله لنگرودی پیونده زده شود.