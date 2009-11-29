معرفی ارقام مختلف برنج باعث افزایش بهره وری آب در شالیزارها می شود

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه کارشناسان موسسه تحقیقات برنج کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی 32 گونه ارقام پرمحصول برنج معرفی کردند، افزود: چهار رقم بذر اصلاح شده و پنج رقم برنج هیبرید نیز که از طریق اشعه گاما تولید شده است به زودی معرفی می شود.

وی اظهار داشت: با کشت ارقام پرمحصول و بکارگیری شیوه های نو در کاشت، داشت و برداشت برنج مقدار تولید شلتوک برنج در هر هکتار از سه تن در30 سال گذشته به بیش از هفت تن در حال حاضر افزایش یافته است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با تاکید بر لزوم بهره برداری بهینه از آب مزارع شالیزاری، گفت: کشت توام برنج و ماهی، کشت برنج، اردک، ماهی و همچنین راتون و کشت دوم از جمله راهکارهایست که علاوه بر بهره برداری بهینه از آب بر رونق و درآمد زایی کشاورزان می افزاید.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به آسیبهای فراوان پزشکی و زیست محیطی آفت کشها، جهت گیری برای نابودی آفتها به سمت مصرف غیرشیمیایی (مبارزه بیولوژیک ) متمرکز شده است در این زمینه موسسه تحقیقیات برنج چه اقداماتی انجام داده است، یاد آورشد: یکی از روشهای مبارزه با آفات گیاهان زراعی استفاده از حشرات مفید موجود در طبیعت است، بدین نحو که این حشرات می ‌توانند حشرات زیان‌ آور را به نفع انسان از بین ببرند.

شهدی بیان داشت: با جمع ‌آوری این حشرات از طبیعت و پرورش و ازدیاد انبوه آن در انسکتاریوم و رها سازی در مزارع و باغات برای مبارزه با آفات استفاده می ‌شود.

وی گفت: زنبورهای تریکوگراما یکی از این حشرات مفید در طبیعت غنی استان شمالی کشور به ویژه گیلان بوده و انگل تخم پروانه تعدادی از حشرات از قبیل کرم ساقه ‌خوار برنج، کرم ساقه‌ خوار ذرت، کرم سبز برگخوار برنج، کرم غوزه پنیه، کرم سیب و کرم گلوگاه انار و قبل از بروز خسارت آفت روی گیاه تخمها را مورد حمله قرار داده و فاسد می کند.

این کارشناس تحقیقات برنج با بیان اینکه اثر گذاری قارچ "بوواریا باسیانا " بر روی کرم ساقه خواربرنج به مراتب بیشتر از زنبور تریکوگراماست یعنی روی همه نسلهای اثر مثبت گذاشته و نابود می کند، افزود: این قارچ در شرایط شالیزار وجود دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با این یافته جدید بتوان میزان زیادی از میزان مصرف سموم شیمیایی در شالیزارها کاهش یابد.