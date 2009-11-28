گردشگری به عنوان محور توسعه گیلان مورد توجه دولت است

محسن کافی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه شرکت توسعه گردشگری به عنوان بازوی عملیاتی و اجرایی سازمان میراث فرهنگی است، افزود: با تشکیل کمیته فنی و کارشناسی زیر مجموعه هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری گیلان، ظرفیتهای گردشگری استان به درستی شناسایی و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد.

وی معتقد است، اگر از این فرصتهای طلایی ایجاد شده در بحث سرمایه گذاری گردشگری استان به درستی استفاده نشود بطور یقین متضرر و باید پاسخگو بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری گیلان با اعلام اینکه سواحل یکی از ظرفیتهای مهم سرمایه گذاری در استان است، افزود: با مدیریت صحیح و تجمیع سرمایه گذاریها به ویژه در مناطق نمونه گردشگری باید مانع از پراکندگی سرمایه گذاریها شد زیرا ظرفیت سرمایه گذاری بخش گردشگری آنقدر بالا است که می تواند سایر بخشها را تحت شعاع خود قرار دهد.

کافی با اشاره به اشتغالزایی فراوان صنعت گردشگری و تأکید بر استقبال شایسته از سرمایه گذاران واقعی یاد آورشد: عرصه های ملی مورد نظر نباید به افراد مختلف تعرفه شود بلکه باید مورد بهره برداری سرمایه گذاران واقعی قرار گیرد تا از آنها به درستی استفاده شود.