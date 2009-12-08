صدور مجوز برای راه اندازی تورهای ورودی تخصصی

تقی آقایی یک کارشناس ارشد گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سازمان میراث فرهنگی با ایجاد 400 دفتر خدمات مسافرتی موافقت کرده و تا کنون برای 250 آژانس نیز مجوز صادر شده است.

صدور مجوز برای آژانسهای جدید در حالی صورت می گیرد که دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی با مشکلات زیادی مواجه هستند و به عقیده کارشناسان گردشگری بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

این کارشناس ارشد توریست با اشاره به اینکه به آژانسهایی که بتوانند تورهایی با علایق ویژه به ایران بیاورند مجوز اعطا می شود گفت: تورهایی با علایق ویژه برای افرادی که به عنوان مثال به تور درمانی، ورزشی و...علاقه دارند ایجاد خواهد شد و این دفاتر به صورت تخصصی در یک رشته خاص فعالیت خواهند کرد.

به گفته آقایی صدور مجوز برای آژانسهای فعالی در زمینه تورهای با علایق ویژه در صورتی انجام می شود که این دفاتر در زمینه تور ورودی فعالیت کنند یعنی توریست با علایق ویژه به کشور بیاورند.

براساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود 2100 دفتر مسافرتی و جهانگردی در کشور فعال است که از این تعداد حدود 50 یا 60 آژانس در زمینه تور ورودی فعالیت می کنند.

این کارشناس ارشد توریسم با تاکید براینکه در حال حاضر بسیاری از دفاتر مسافرتی در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و در آستانه ورشکستگی هستند اظهار داشت: ابتدا باید مشکل این آژانسها را برطرف کرد و پس از آن به فکر راه اندازی دفتر مسافرتی جدیدی افتاد.