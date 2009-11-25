16 میلیارد ریال برای راه اندازی دیالیز بیمارستان رازی هزینه شد

حسن بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این بخش می تواند در هر ماه سه هزار و 500 بار خدمات دیالیزی به بیماران ارائه کند.

وی ادامه داد: بزرگترین بخش تخصصی دیالیز استان گیلان که با زیر بنای یک هزار و 305 متر مربع در بیمارستان رازی رشت دایر شده است با 43 دستگاه دیالیز قادر است روزانه در چهار شیفت کاری 172 بیمار را پذیرش کند.

کلیه ها مسئول فیلتر کردن و در واقع تصفیه کردن مواد زائد از خون هستند. دیالیز عملیاتی است که جایگزینی برای بسیاری از وظایف و مسئولیتهای طبیعی کلیه هاست.

کلیه ها دو عضوی هستند که در هر دو طرف پشت حفره شکم قرار گرفته اند. دیالیز به افراد این امکان را می دهد، با اینکه دیگر کلیه هایشان به خوبی کار نمی کند، بتوانند زندگی خوب و مفیدی را بگذرانند. دیالیز با انجام عملکرد های کلیه های از کار افتاده، به بدن کمک می کند.

کلیه ها نقشهای مختلفی در بدن دارند. یکی از وظائف مهم و اصلی کلیه ها، تنظیم توازن آب بدن و دیگری خارج کردن مواد زائدی است که بدن در طول روز تولید می کند.

انواع دیالیز دو نوع اصلی "همو دیالیز" و " دیالیز پریتونیل" دارد. در همود یالیز برای خارج کردن مواد زائد و آب اضافی از بدن از یک نوع فیلتر خاص استفاده می کنند. در دیالیز پریتونیل از مایعی که با یک لوله پلاستیکی در حفره شکم بیمار قرار داده می شود، مواد زائد و آب اضافی از بدن خارج می شود.

در همود یالیز، خون بدن بیمار از یک فیلتر در دستگاه دیالیز که غشای دیالیز نامیده می شود عبور می کند. در این عملیات، یک لوله پلاستیکی خاص بین یک سرخرگ و سیاهرگ در دست یا پا قرار داده می شود. گاهی اوقات، یک ارتباط مستقیم بین سرخرگ و سیاهرگ در دست برقرار می شود.این عملیات