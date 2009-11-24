خالق تنهایی از ویتنام دیدن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "ویتنام نت"، این نویسنده که از رمان‌نویسان محبوب مردم ویتنام به حساب می‌آید به این کشور رفت و درباره دو اثر معروفش "تنهایی در تور" و "عاشق" در میان دوستدارانش سخن گفت.

ویسنیوسکی که خود فیزیکدان و شیمیدان است شنبه گذشته در سخنرانیش عنوان کرد: من فکر می‌کنم دانشمندان از احساسات رمانتیک بیشتری نسبت به کسانی که کارهای اجتماعی می‌کنند برخوردارند گرچه من توانایی ابداع داستان را ندارم و تجربیات و زندگی واقعی روانه‌ام را گردهم می‌آورم.

ویسنیوسکی گفت: تنهایی بیماری وحشتناکی است که علیرغم پیشرفت سیستمهای ارتباطی در جامعه ما مردم بیشتر آن را احساس می‌کنند.

رمان "تنهایی" این نویسنده یکی از پرفروشترین رمانهای مدرن لهستان در خارج از این کشور محسوب می‌شود. ویسنیوسکی در این رمان درباره عشق معنوی، اندوه، نومیدی و تنهایی سخن می‌گوید و آنچنان که مترجم ویتنامی این اثر "لی هونگ آن" می‌گوید: این کتاب همچون ترانه‌ای، قدرت ذهن و اندیشه را می‌ستاید. تنهایی در وجود همه به ویژه انسانهای تحصیل کرده وجود دارد اما همه مردم در جستجوی شادی و مشتاق عشق هستند.

از روی رمان "تنهایی" نمایشی رمانتیک به وسیله هنرمندان روسی ساخته شد که در ماه فوریه در یکی از بزرگترین سالنهای سن‌پترزبورگ اجرا شد. ترجمه رمان تنهایی برای اولین بار در سال 2006 در ویتنام منتشر شد و تا کنون به 7 بار تجدید چاپ شده‌ است. ویسنیوسکی قرار است امروز 24 نوامبر (3 آذر) پس از دیدار با دوستداران ویتنامی‌اش به استرالیا سفر کند.