به کار گیری خط آتش اسکای گارد در رزمایش آسمان ولایت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرارگاه عملیاتی واقع در استان مرکزی، در این عملیات خط آتش سامانه های اسکای گارد، سامانه های متحرک 23 میلیمتری مورد استفاده قرار گرفت. این سامانه ها برای مقابله با اهداف ارتفاع کم است که دراین رزمایش مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این رزمایش پدافند زمین به هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه هواپیماهای بدون سرنشین دشمن فرضی انجام شد. این هواپیماهای بدون سرنشین دشمن فرضی به منظور انجام عملیات اطلاعات و شناسایی به منطقه نیروهای خودی وارد شده بودند که از سوی نیروهای پدافند کشور آبی شناسایی، رهگیری و سپس توسط آتش بارهای ارتش منهدم شدند.