به گزارش خبرنگار مهر، آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر بعد از 20 روز بی شک مهمترین اتفاق امروز فوتبال ایران است، فوتبالی که با شکست تیم ملی در مصاف با اردن روزهای یاس و ناامیدی را پشت سر می گذارد. در زیر اشاره ای به برنامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر می شود:

سایپا کرج - صبای قم

محمد مایلی کهن شرایط مساعدی در تیم سایپا ندارد و شاید یک باخت و ناکامی دیگر منجر به جدایی او از جمع نارنجی پوشان شود. مایلی کهن عصر جمعه در حالی تیم سایپا را مهیای دیدار با صبای قم می کند که صندلی مربیگری‌اش از همیشه لرزان تر است. در مقابل صبای قم با رسول کربکندی اولین بازی لیگ برتری خود را برگزار می کند با این امید که به یک پیروزی دل چسب دست یافته و از رده یازدهم جدول ارتقا یابد.

مقاومت شهید سپاسی - راه‎آهن شهرری

داود مهابادی که روزی سرمربی راه آهن شهرری بود و با نظر محمدحسن انصاریفرد از این تیم جدا شد، عصرجمعه در خانه از تیم سابقش پذیرایی می کند. رویارویی با تیم انصاریفرد و ارنی براندتس یکی از اتفاقات جالب توجه هفته هفدهم است.



تراکتورسازی تبریز - پاس همدان

سرخپوشان تبریزی و خیل هواداران‌شان در تبریز انتظار پاس را می کشند. دو تیمی که در هفته‌های منتهی به تعطیلات روندی صعودی را طی می کردند عصر جمعه در دیداری جذاب مقابل هم صف آرایی می کنند.

استیل آذین تهران - استقلال اهواز

استیلی و استیل آذین بازهم علی کریمی را در اختیار ندارند. این تیم که در بازی مقابل مس کرمان نشان داد بدون کریمی هم می تواند پیروز شود، روز جمعه در آزمونی دشوار برابر استقلال اهواز صف آرایی می کند. حریف اهوازی که نیم فصل نخست را با شکست مقابل تراکتورسازی به اتمام رسانده است، برای بازگشت به دوران اوج به کسب امتیاز در دیدار با سرخپوشان تهرانی می اندیشد.

فولاد خوزستان - شاهین بوشهر

سرخپوشان اهوازی که برای بقا در لیگ برتر تلاش می کنند روز جمعه در دیداری تعیین کننده به مصاف شاهین بوشهر از تیمهای انتهای جدول می رود. دیدار با تیم یاوری برای فولاد خوزستان 6 امتیازی است چرا که با پیروزی در این مسابقه می تواند به جدا شدن از جمع فانوس به دستان انتهای جدول امیدوارتر شود.

ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن اصفهان

ذوب آهن تنها تیمی است که می تواند قهرمانی سپاهان در نیم فصل را به خطر بیاندازد. این تیم برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیم فصل باید در خانه ملوان به برتری برسد و امیدوار باشد که سپاهان در مصاف با پرسپولیس امتیاز از دست دهد.

ابومسلم خراسان - مس کرمان

سیاه جامگان مشهدی روزهای سختی را پشت سر می گذارند. مدیران ابومسلم هنوز نمی دانند سرمربی تیم شان کیست و با این امید که مشکلات کاظمی برطرف می شود، نظارت بر تمرینات این تیم را به او سپرده اند. کاظمی و تیمش در هفته هفدهم تیم بحران زده مس کرمان را پذیرایی خواهند کرد. "بحران" وجه اشتراک این دو تیم است و هرتیمی که در دیدار عصر شنبه هفته پیش رو با پیروزی زمین را ترک کند از آن رهایی خواهد یافت.

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

سپاهان بی شک یکی از بهترین تیم‌های باشگاهی فوتبال ایران در این روزهاست. تیم امیر قلعه نویی روزهای بی ثباتی ابتدای فصل را با صدرنشینی مطلق در پایان هفته شانزدهم جبران کرد و امروز مدعی اصلی قهرمانی نیم فصل است. تیم او عصر شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان پرسپولیس است.

بازی جذاب هفته هفدهم که می تواند حسن ختامی جذاب برای نیم فصل اول باشد به نوعی تقابل امیر قلعه نویی با زلاتکو کرانچار نیز هست. این دو که در روزهای اخیر برای هم بصورت غیر مستقیم رجزخوانی کرده‌اند در بازی عصر شنبه حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.

سپاهان با پیروزی در این بازی می تواند قهرمانی خود در نیم فصل اول را وجاهت بخشد و سرخپوشان را از جمع مدعیان قهرمانی دور کند. پرسپولیس هم با کسب پیروزی در این بازی می تواند خود را بیش از گذشته به صدر جدول نزدیک کند و امیدهایش برای قهرمانی زنده نگاه دارد. اینها نشان می دهد دو تیم مدعی سپاهان و پرسپولیس در جدال عصر شنبه فولادشهر به کمتر از 3 امتیاز رضایت نمی دهند.

استقلال تهران - پیکان قزوین

آبی پوشان تهرانی امیدوار بودند روزهای ناکامی در لیگ برتر را با تمرین و مرارت در تعطیلات اخیر جبران کنند اما حضور بازیکنان پرتعداد در اردوی تیم ملی و مصدومیت مهرههای تاثیرگذار باعث شد تا برنامه های مرفاوی آنطور که دلخواه بود، اجرا نشود. با این شرایط او باید عصر شنبه در آخرین دیدار هفته هفدهم تیمش را به مصاف پیکان بفرستد که از قضا این تیم هم گرفتار در بحران است. این دو تیم که روزی در صدر جدول مقتدرانه پیش می رفتند، در بازی روز شنبه برای نزدیک شدن به سپاهان می جنگند و دل به 3 امتیاز بازی دارند.

- برنامه دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

جمعه - 6/9/88

* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 13:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* مقاومت شهید سپاسی - راه‎آهن شهرری، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* تراکتورسازی تبریز - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

* استیل آذین تهران - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران

* فولاد خوزستان - شاهین بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* ملوان بندرانزلی - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرانزلی

شنبه - 7/9/88

* ابومسلم خراسان - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 14، ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر

* استقلال تهران - پیکان قزوین، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران