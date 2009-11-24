به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در جلسه کمیته فرهنگی شورای فرهنگ عمومی اصفهان ظهر سه‌شنبه مصوب شد تا اهداف فرهنگی اصفهان به طور منسجم‌تری به انجام برسد و دستگاه‌های فرهنگی نیز در این خصوص نشست‌های تخصصی لازم را برگزار نمایند .

در بخشی از این جلسه رئیس دانشکده علمی کاربردی فرهنگ اصفهان اظهار داشت: اصفهان همواره در دروره‌های مختلف تاریخی دارای اهمیت تاریخی بسیار بالایی بوده که باید در راستای معرفی آن تلاش و اهتمام ورزید، چرا که بزرگانی چون ابن‌مسکیه،‌ابن‌سینا و ... در اصفهان زندگی کرده که حضور این بزرگان نیز خود عامل موثری برای ارتقای فرهنگی اصفهان ایفاء کرده است.

مدرس ابن سینا به انباری متروکه تبدیل شده است

محمد حسین ریاحی در افزود : سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به معرفی و نگهداری مدرس ابن سینا که سال‌ها در این مرکز به کسب علم دانش می‌پرداخته اقدامی خاصی انجام نداده که باید در این خصوص فعالیت لازم را به انجام رسانید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون بخشی از بخش‌های استان آنگونه که باید فعالیت لازم را ندارند، یادآور شد: اکنون می‌توان در این عرصه پویا‌تر از گذشته عمل کرد چرا که اکنون بسیاری از آثار موجود در سطح اصفهان در حال تخریب است که باید برای زنده نگه داشتن فضای تاریخی و فرهنگی اصفهان در راستای حراست و نگهبانی از ابنیه تاریخی تلاش و اهتمام داشت.

در بخش دیگری از این جلسه معاون تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش اصفهان نیز با اشاره به اینکه برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی، مجموع دستگاه‌های فرهنگی با یکدیگر هم سوء باشند، افزود: اقدامات فرهنگی و حراست از میراث گذشتگان نیازمند یک اراده جمعی است و تا این زمینه و اراده جمعی ایجاد نشود نمی‌توان کارها را پیش برد.

قاسم سلمانی اظهار داشت: دستگاه‌ها باید همواره با همگرایی با یکدیگر به پیشبرد اهداف فرهنگی استان فعالیت داشته باشند.

در ادامه این جلسه رئیس مرکز رصد فرهنگی استان اصفهان گفت: با بیان اهمیت و ضرورت وحدت رویه و هدف میان نهادها و دستگاه‌های اجرایی فعال در عرصه فرهنگ گفت: ما با فعالیت مضاعف و فارغ از ساختار دست و پا گیر اداری می‌توانیم موانع و مشکلات موجود استان در زمینه‌های فرهنگی را شناسایی و با تدبیر مناسب و برنامه‌ریزی دقیق به حل مشکلات کمک کنیم.

عباس مقتدایی خاطر نشان کرد: در صورتی که کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف با عزمی جدی وارد میدان شوند، به سرعت می‌توان عقب ماندگی‌های قبلی را به صورت جهشی جبران و موجبات پیشرفت هر چه بیشتر جامعه و نزدیک‌تر شدن به جامعه فرهنگ محور و آرمانی اسلامی کمک نماییم.