پاسخگویی به ابهامات طرح مسکن مهر/انصرافی در کار نیست

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین تحولات مربوط به طرح مسکن مهر و در پاسخ به برخی ابهامات، گفت: این مسئله و باور وجود دارد که اجرای این طرح در کشور توانست از رشد فزاینده قیمت مسکن جلوگیری کند.

وزیر تعاون اظهار داشت: در مدت زمانی که از اجرای طرح مسکن مهر می گذرد ما شاهد کاهش بسیار زیاد هزینه ها هستیم به نحوی که اصل طرح به مردم کمک کرد تا امیدوار شوند قیمت تمام شده مسکن کم خواهد شد.

1/3 میلیون نفر زمین تحویل گرفتند

وی در ادامه موضوع مسکن مهر را از زاویه ای دیگر بررسی کرد و افزود: از ابتدای تشکیل طرح دولت به یاری عده ای از مردم که توان تامین مسکن با توجه به هزینه های موجود را نداشتند شتافت و هم اکنون در تمام استانها به استعداد 1 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی زمین تحویل تعاونی ها به نام متقاضیان شد.

وی همچنین تعهد دیگر دولت در پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی از طریق نظام بانکی را یکی دیگر از کمکهای دولت دانست و بیان داشت: چیزی که باید یادآوری شود برنامه ریزی یک کار بزرگ در هدف 1 میلیون و 500 هزار نفر تا 2 میلیون نفراست که در تاریخ هیچ کشوری این کار بزرگ به صورت یکجا انجام نشده است.

وزیر تعاون در زمینه آخرین تصمیم شورایعالی مسکن برای ورود دستگاههای مختلف به طرح مسکن مهر، گفت: دولت با هدف تسریع در امر ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر در کنار وزارت تعاون و مسکن و شهرسازی دستگاههای جدید دیگری مانند استانداریها را نیز وارد کار کرد.

آماده سازی 470 هزار واحد مسکونی

به گفته عباسی در حال حاضر به استعداد 470 هزار واحد مسکونی در کشور کار آماده سازی انجام شده است که می توان آن را به معنی آماده شدن برو کف همین میزان واحد مسکونی جدید دانست. تاکنون یک سوم از کل واجدین شرایط طرح مسکن مهر از موقعیت زمین خود و بر و کف آن مطلع شده اند.

وی همچنین از شروع کار ساخت و ساز در بسیاری از پروژه ها خبر داد و افزود: برخی از طرحها توانسته اند با سرعت خوبی پیش بروند و حتی برخی دیگر که تعداد آنها زیاد نیست افتتاح شده است. البته مراحل اولیه کار کمی کند پیش رفت چون تشکل، انسجام مردم و تامین زمین نیاز به زمان داشته است.

وزیر تعاون ادامه داد: با تصمیم شورای عالی مسکن قرار شد که علاوه برتعاونی ها از تمام ظرفیتهای دیگر کشور نیز برای ساخت مسکن در کشور استفاده شود.

آورده اولیه بر اساس توان

عباسی در خصوص انصرافی ها نیز اظهار داشت: انصراف بالای افراد مطرح نیست و سهم آورده مردم نیز برای ساخت واحدهای مسکونی از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون افزایش نیافته است. میزان سهم آورده در ساخت واحدهای مسکونی مهر به توان مردم برای ساخت مسکن بستگی دارد چون به هر میزان امکانات افزایش یابد طبیعتا هزینه ها نیز بیشتر می شود.

به گفته وی در شرایط فعلی انواع قراردادهای ساخت در پروژه های مختلف متفاوت است به نحوی که در حد معمول و قابل قبول در مواردی قراردادهایی با پیمانکاران ساخت به ازاء ساخت هر متر مربع 230 هزار تومان بسته شده است.

کسی متضرر نمی شود

وزیر تعاون در توضیح بیشتر انصراف افراد از حضور در طرح مسکن مهر، بیان داشت: انصراف به این معنی که افراد در این پروژه بخواهند متضرر شوند وجود ندارد چون افراد چیزی پرداخت نکرده اند که از دست بدهند به نحوی که زمین تقریبا مجانی است.

عباسی تاکید کرد: شاید برخی افراد متقاضی طرح مسکن مهراحساس کرده باشند که دولت قرار است برای آنها خانه بسازد که این تصور اشتباه است. برخی دیگر نیز ممکن است اولویت اول خود را در حال حاضر تغییر داده باشند و مسکن را در مراحل بعدی دنبال کنند در هر حال اینها را نمی توان انصرافی دانست.

زمین می دهیم، هر وقت خواستید بسازید

وی از ابلاغ به مدیران بخش تعاون و مسکن استانها در ثبت زمین به نام افراد واجد شرایط دریافت زمین سخن گفت و افزود: اینکه افراد چه زمانی بخواهند پروژه مسکن خود را بسازند به دولت ارتباطی ندارد ولی زمین از حالا می تواند به نام آنها ثبت شود و افراد هر زمان خواستند کار را دنبال کنند.

وزیر تعاون تصریح کرد: دولت بابت آماده سازی زمین به افراد 1 میلیون تومان کمک کرده است. البته برخی هزینه های دیگر مثل دریافت پروانه ساخت نیز مطرح است که در هر حال از عملیات ساخت مسکن قابل حذف نیست.

عباسی در پایان تاکید کرد: به صورت کلی در بعضی از استانها افراد فقط تا 4 درصد انصراف داده اند و برخی نیز اعلام کرده اند که اولویت خود را بعدا انتخاب می کنند. بهتر است افرادی که در حال حاضر امکان حضور در طرح دارند کار ساخت را شروع کنند ولی به صورت کلی افزایش سهم آورده افراد متقاضی از اول مطرح نبوده و در حال حاضر نیز وجود ندارد.