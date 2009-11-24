ارتش اسرائیل برای جنگ در ماه آتی علیه نوار غزه آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکس فیشمن" تحلیلگر استراتژیک و نویسنده روزنامه یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت: فرماندهی امنیتی اسرائیل هم اکنون در این باره که آیا جنگ جدیدی علیه غزه اتفاق می افتد، شکی ندارند و تنها موضوع مورد بحث در این مسئله زمان آغاز جنگ است.

وی اضافه می کند: پیش بینی ها بیشتر بر این مسئله تاکید دارد که جنگ جدید اسرائیل علیه نوار غزه، با حجم گسترده ای در ماه دسامبر آتی (اواسط آذرماه) با گذشت یک سال از عملیات "سرب گداخته" آغاز شود.

فیشمن با اشاره به آزمایش موشکی اخیر حماس در سواحل نوار غزه که به ادعای وی ساخت ایران بوده است، می نویسد: این آزمایش شمارش معکوس را برای شروع جنگ میان حماس و اسرائیل آغاز کرده است.

این تحلیلگر مسائل استراتژیک در ادامه می نویسد: وجود این چنین موشک هایی برای اسرائیل پذیرفتنی نیست و ارتش را در برابر انتخابی غیر قابل بازگشت قرار می دهد.

وی افزود: پیش بینی می شود حماس نیز خود را تا یک ماه آتی برای مواجهه با این عملیات نظامی تجهیز کند.

ژنرال "عاموس یادلین" رئیس بخش جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اخیرا حماس را به جمع آوری تسلیحات متهم کرده بود.

چندی پیش "گابی اشکنازی" فرمانده ستاد مشترک ارتش اسرائیل نیز آغاز جنگ جدید علیه نوار غزه را دور از ذهن ندانسته بود.

مقامات صهیونیست در پی بهانه آغاز جنگ هستند

"فوزی برهوم" سخنگوی حماس در واکنش به این مطالب رسانه ای صهیونیستی اظهار داشت: سران رژیم صهیونیستی در پی بهانه تراشی برای آغاز جنگ جدید علیه نوار غزه هستند.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در پی انجام جنایات گسترده تر در نوار غزه و سرپوش گذاشتن بر جنایات قبلی است، افزود: این اخبار و ادعاها تمایل پنهان رژیم صهیونیستی را در زمینه افزایش تنش در غزه را منعکس می کند.