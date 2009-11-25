فرشاد علیزاده کشتی گیر فرنگی کار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تمرینات خود را برای حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی آغاز کرده ام.
وی ادامه داد: پیش از حضور در رقابتهای جهانی از ناحیه کمر دچار مصدومیت شدم که درحین مسابقات این مشکل تا حدودی مرتفع شد ولی در حال حاضر درحال درمان کامل این مصدومیت هستم تا با آمادگی کامل در مسابقات آینده حاضر شوم.
علیزاده تصریح کرد: برای حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی تمرینات خود را آغاز کرده ام و برای شرکت در این مسابقات با تیم سونی به توافق رسیدم.
وی تاکید کرد: لیگ آغاز برنامه های من است و امیدوارم حضور در این رقابتها باعث شود تا برای حضور در مسابقات مهم پیش رو آماده شده و بتوانم در میادین آینده مدال خوشرنگتری را بدست آورم.
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