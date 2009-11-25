تبدیل وضعیت 48 نفر از دستیاران علمی آذربایجان غربی به آموزشیار پیمانی

یوسف کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از مجموع 73 نفر از دستیاران علمی استان 48 نفر پس از طی مراحل اداری و احراز شرایط لازم به مربی آموزشیار تبدیل و پرونده 25 نفر نیز جهت تبدیل وضعیت در سازمان مرکزی در دست بررسی است.

وی در ادامه از برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای علمی استان نیز خبر داد و اظهار داشت: در راستای بالا بردن سطح کیفی تدریس در دانشگاه پیام نور کارگاههای آموزشی ویژه اعضای علمی در سه عنوان آشنایی با شیوه های طرح سؤال، تکنیکهای نوین تدریس" مقدماتی و پیشرفته" و شیوه های تعامل استاد و دانشجو برگزار خواهد شد.

کریم زاده با اشاره به زمان برگزاری این دوره ها گفت: این کارگاهها به دو شیوه حضوری و غیر حضوری در آذرماه سال جاری در سطح مراکز و واحد های استان برگزار شده و در پایان از شرکت کنندگان آزمون کتبی به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: به شرکت کنندگان در این دوره ها که حد نصاب امتیاز را کسب کنند گواهی معتبر اعطا خواهد شد.

مدیر کارگزینی هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی همچنین از قبولی سه نفر از اعضای علمی استان در هفتمین دوره آزمون دکترای دانشگاه پیام نور خبر داد و افزود: با پذیرش این سه نفر تعداد اعضای علمی استان که در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند به 23 نفر رسید.

