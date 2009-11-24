مراسم چهلمین روز شهادت شهید شوشتری و همرزمانش در مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت شهید شوشتری و جمعی از فرماندهان سپاه در عملیات تروریستی سیستان و بلوچستان پنج شنبه هفته جاری با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در حسینیه امام خمینی (ره) مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، این مراسم توسط خانوده شهیدان شوشتری و محمد زاده برپا خواهد شد.

سردار نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده قرارگاه قدس،‌ سردار محمدزاده فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان، فرمانده سپاه ایرانشهر، فرمانده سپاه سرباز، فرمانده تیپ امیرالمومنین (ع) و جمعی از هموطنانمان صبح روز یکشنبه 26 مهرماه در یک عملیات تروریستی توسط اشرار و منافقین گروهک تروریستی ریگی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.