برگ سبز چاي كشاورزان به صورت تضميني خرديداري مي شود

نماينده مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب افزود: اين تصميم در جلسه كميته اي كه ديروز پنج شنبه با حضور معاون اول رييس جمهور، وزير بازرگاني، وزيرجهاد كشاورزي، رييس كل بانك مركزي، مديرعامل بانك ملي، سازمان مديريت برنامه ريزي و روساي سازمانهاي چاي و جهاد كشاورزي استان گيلان و چهارتن از نمايندگان شمال كشور، برگزار شد ، گرفته شد.

ايرج نديمي افزود: در اين جلسه قرار شد كميته مذكور برخريد و تعيين قيمت كف و سقف خريد برگ سبز چاي نظارت كند و همچنين مكانيزم چگونگي حضور سازمان چاي در اين كميته بررسي شود.

وي تصريح كرد: در اين جلسه همچنين قرار شد از كارخانجاتي كه به هر دليل چاي خودرا به فروش نرساندند اما وظايف قانوني خود را به طور كامل انجام دادند(پرداخت بدهي هاي خود به دولت) حمايت شود و از سوي ديگركارخانجاتي كه چاي خود را به فروش رسانده اند ولي بدهي خود را به دولت پرداخت نكردند تنبيه شوند.

نديمي گفت: پرداخت يارانه تا پايان امسال را به كشاورزان به نسبت فعاليت هاي ( به نژادي، به زراعي، هرس و تامين پول و ماشين آلات ) ادامه پيدا خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: قرار است در جلسه نهايي كه دو هفته ديگر با حضور آقاي خاتمي رييس جمهور برگزار خواهد شد، تصميم نهايي براي صنعت چاي در سالهاي آينده اتخاذ شود.



