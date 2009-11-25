به گزارش خبرنگار مهر، درهفته چهارم تیمهای حاضر در این مسابقات چهار دور بازی خواهند کرد و تیم های مدعی و بالانشین جدول با یک دور استراحت و بازی با تیم های میانه جدول کارچندان سختی پیش رو نداند.
در این رقابتها نیروی مقاومت بسیج با 7 امتیاز و تفاضل برد و باخت 10+ در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم های پاس خراسان رضوی با 7 امتیاز و تفاضل 4 و صنایع غذایی مهرام با 6 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم به سر می برند.
برنامه کامل هفته دوم - دوراول:
* نیروی مقاومت - توحید
* هیات جودوی خوزستان - استانداری خراسان شمالی
* پاس خراسان رضوی - باشگاه فرهنگی ورزشی ستاد آجا
* سپاه استان تهران - نیروی زمینی ارتش
* میقات الرضا - هیات جودوی چالوس
دور دوم:
* هیئت جودوی خوزستان - توحید
* پاس خراسان رضوی - نیروی مقاومت
* صنایع غذایی مهرام - استانداری خراسان شمالی
* سپاه استان تهران - باشگاه فرهنگی ورزشی ستاد آجا
* هیئت جودوی چالوس - نیروی زمینی ارتش
دور سوم:
* پاس خراسان رضوی - توحید
* صنایع غذایی مهرام - هیئت جودوی خوزستان
* سپاه استان تهران - نیروی مقاومت
* میقات الرضا - استانداری خراسان شمالی
* هیئت جودوی چالوس - باشگاه فرهنگی ورزشی ستاد آجا
دور چهارم:
* صنایع غذایی مهرام - توحید
* سپاه استان تهران - پاس خراسان رضوی
* میقات الرضا - هیئت جودوی خوزستان
* هیئت جودوی چالوس - نیروی مقاومت
* نیروی زمینی ارتش - استانداری خراسان رضوی
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