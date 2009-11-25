به گزارش خبرنگار مهر، درهفته چهارم تیم‌های حاضر در این مسابقات چهار دور بازی خواهند کرد و تیم های مدعی و بالانشین جدول با یک دور استراحت و بازی با تیم های میانه جدول کارچندان سختی پیش رو نداند.

در این رقابتها نیروی مقاومت بسیج با 7 امتیاز و تفاضل برد و باخت 10+ در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم های پاس خراسان رضوی با 7 امتیاز و تفاضل 4 و صنایع غذایی مهرام با 6 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم به سر می برند.

برنامه کامل هفته دوم - دوراول:

* نیروی مقاومت - توحید

* هیات جودوی خوزستان - استانداری خراسان شمالی

* پاس خراسان رضوی - باشگاه فرهنگی ورزشی ستاد آجا

* سپاه استان تهران - نیروی زمینی ارتش

* میقات الرضا - هیات جودوی چالوس

دور دوم:

* هیئت جودوی خوزستان - توحید

* پاس خراسان رضوی - نیروی مقاومت

* صنایع غذایی مهرام - استانداری خراسان شمالی

* سپاه استان تهران - باشگاه فرهنگی ورزشی ستاد آجا

* هیئت جودوی چالوس - نیروی زمینی ارتش

دور سوم:

* پاس خراسان رضوی - توحید

* صنایع غذایی مهرام - هیئت جودوی خوزستان

* سپاه استان تهران - نیروی مقاومت

* میقات الرضا - استانداری خراسان شمالی

* هیئت جودوی چالوس - باشگاه فرهنگی ورزشی ستاد آجا

دور چهارم:

* صنایع غذایی مهرام - توحید

* سپاه استان تهران - پاس خراسان رضوی

* میقات الرضا - هیئت جودوی خوزستان

* هیئت جودوی چالوس - نیروی مقاومت

* نیروی زمینی ارتش - استانداری خراسان رضوی