تشکیل بانک غیردولتی تعاون کلید خورد/ 2 تقاضا در اولین گام

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای تشکیل اولین بانک غیردولتی در بخش تعاون، گفت: در این زمینه تاکنون جلسات کارشناسی با بانک مرکزی داشتیم تا از این طریق بتوان زمینه ایجاد اولین موسسه مالی و یا بانک غیردولتی تعاون را در قالب شرکت تعاونی سهامی عام فراهم کرد.

معاون نظارت و توسعه تعاونی های وزارت تعاون ایجاد هر گونه موسسه مالی و بانک در بخش تعاون را فقط در قالب شرکت تعاونی سهامی عام ممکن دانست و بیان داشت: در این رابطه برای استفاده از توان تعاونی های اعتباری موجود اقداماتی را با بانک مرکزی شروع کردیم.

ساماندهی تعاونی های اعتبار با کمک بانک مرکزی

غریب رضا در ادامه فراهم کردن شرایط ایجاد موسسات مالی و بانکهای غیر دولتی تعاونی را به ساماندهی تعاونی های اعتبار موجود پیوند زد و افزود: تعاونی های اعتباری موجود دو دسته هستند که یک گروه از آنها صرفا فعالیت قرض الحسنه برای اعضای خود انجام می دهند ولی گروه دیگری نیز هستند که به صورت تعاونی اعتبار آزاد فعالیت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: کاری که وزارت تعاون با بانک مرکزی شروع کرد ساماندهی این دو نوع موسسات مالی اعتباری تعاونی است که باید خود را با شرایط پولی و مالی کشور وفق دهند.

اساسنامه تعاونی های اعتبار در بانک مرکزی

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: هم اکنون ساماندهی تعاونی های اعتبار قرض الحسنه به شکل خوبی پیش می رود. اساسنامه این شرکتها و کلیه مستندات قانونی آنها درجلسات کارشناسی مشترکی که با بانک مرکزی انجام می شود در اختیار این بانک قرار داده می شود تا آنها بررسی های فنی خود را انجام دهند.

به گفته غریب رضا اطلاعاتی که از فعالیت تعاونی های اعتباری به بانک مرکزی ارائه می شود می تواند منبع اطلاعاتی خوبی باشد که در نهایت این سوابق در بانک اطلاعاتی قرار می گیرد که تحت نظارت بانک مرکزی است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون در زمینه تعاونی های اعتباری آزاد نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از تعاونی هایی که به صورت آزاد هستند یا در سطح چند استان فعالیت می کنند و با اینکه فعالیت آنها در سطح کشور است.

وی یکی از شروط اساسی برای ادامه فعالیت تعاونی های اعتباری درقالب موسسات مالی و همچنین تشکیل بانک غیردولتی تعاون را فعالیت در قالب تعاونی سهامی عام اعلام کرد و افزود: در این زمینه اگر تعاونی اعتباری بخواهد در قالب موسسه فعالیت کند باید از قوانین موسسات مالی تبعیت کند و اگر قرار باشد که بانکی تشکیل شود نیز باید از قوانین بانکی پیروی نماید.

دو تقاضا رسید

معاون نظارت و توسعه منابع انسانی وزارت تعاون در پاسخ به این سئوال که آیا درخواستی برای ایجاد بانک غیردولتی تعاونی داشته اید و یا خیر؟ تصریح کرد: تشکیل بانک غیردولتی در چارچوب سیاستهای اصل 44 از تکالیف قانونی بخش تعاون است. در این مورد تاکنون دو تقاضا برای بانک شدن به وزارت تعاون رسیده است.

غریب رضا افزود: با طرح این دو درخواست مدارک و تقاضای آنها به بانک مرکزی ارسال شده است تا مورد بررسی فنی قرار گیرد ولی چیزی که از هم اکنون روشن است الزامی بودن تشکیل هر بانک غیردولتی تعاونی به صورت شرکت تعاونی سهامی عام است.

به گفته وی، کار در این بخش بسیار گسترده است به نحوی که تاکنون در کشور تجربه ای در زمینه تشکیل بانک های تعاونی سهامی عام نداشته ایم.