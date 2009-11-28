تیم فوتبال زیر 16 سال ایران به گرجستان می رود/ برپایی 4 اردوی استعدادیابی

ه گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان که اواخر مهرماه سال جاری با کسب عنوان نخست گروه B مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را بدست آورد، از اواسط ماه جاری برنامه‌های آماده سازی اش را آغاز خواهد کرد.

با موافقت کمیته جوانان و نظر کادرفنی تیم فوتبال زیر 16 سال، ایران به 8 منطقه تهران، اصفهان، همدان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و رشت تقسیم شده است که از روز 15 آذرماه در هر منطقه اردوهای استعدادیابی 3 روزه برگزار شده و نفرات برتر برای حضور در اردوی نهایی انتخاب خواهند شد.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، از 15 بهمن ماه اردوهای متمرکز این تیم با حضور نفرات مطرح اردوهای استعدادیابی آغاز می‌شود. ضمن اینکه 4 اردوی خارج از کشور هم در برنامه‌های آماده سازی این تیم وجود دارد.

براین اساس، درهمان هفته نخست اسفندماه شاگردان اکبرمحمدی برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم نوجوانان گرجستان، راهی این کشور می شوند. اردیبهشت ماه هم این تیم در تورنمنت آلاتری حضور خواهد داشت و تابستان سال آینده هم در ترکیه اردوی آماده سازی را برگزار خواهند کرد.

البته کادرفنی تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان، خواستار برگزاری اردویی آماده سازی در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا شده که در صورت توافق این اردو پیش از آغاز مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال(نوجوانان) آسیا برگزار خواهد شد.