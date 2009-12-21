تلاش گسترده مدیران اجرایی لازمه اجرایی شدن اصل 44 است

وحید کیارشی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ورامین افزود: قانون اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی از سیاستهای مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است.

وی بیان کرد: برنامه های تحول اقتصادی کشور نیز بر محور اجرایی شدن این اصل، شکل گرفته و به نظر می رسد که واگذاری بخش های دولتی به بخش غیردولتی جزو مهمترین سیاستهای کشور و دولت است.

این مسئول افزود: در استان تهران باید کارگزاران و مدیران استانی فعالیت جدی داشته باشند تا اصل 44 به سرعت اجرایی شود.

ستاد سرمایه گذاری در استان تهران تشکیل شد

وی از تشکیل ستاد سرمایه گذاری استان تهران خبر داد و تأکید کرد: موضوع ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 عملیاتی شده است و در همین راستا، تمام دستگاه های اجرایی استان تهران باید در واگذاری فعالیت ها، تسهیل و ساده سازی کنند.

کیارشی خاطرنشان کرد: شفاف سازی مراحل صدور مجوز واگذاری و سندسازی در کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان نیز از مراحل دیگر تسریع در اجرای اصل 44 است.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران افزود: تسهیلات اعطایی ادارات مختلف استان، باید از طریق دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان تهران به اطلاع عموم مردم برسد.

تسریع در فرآیند صدور مجوز واگذاری ها ضروری است

وی بیان داشت: فرآیند صدور مجوز واگذاری ها باید تسریع شود و این مدت باید حداکثر یک ماه باشد.

این مسئول افزود: دستگاه اجرایی مربوطه ظرف 10 روز باید به متقاضی اعلام کند که نتیجه تقاضای وی مثبت یا منفی است.

وی تأکید کرد: در صورت اعتراض متقاضی به عدم صدور مجوز، جلسه ستاد سرمایه گذاری استان زیر نظر استاندار تشکیل شده و موضوع ماده 7 اصل 44 قانون اساسی در آنجا اعمال شده و در صورت ضرورت، مجوز صادر خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: نیاز ضروری استان تهران، قرار گرفتن در مسیر تسهیل اجرایی شدن اصل 44 و ساده سازی فرآیند صدور مجوزهای واگذاری است.