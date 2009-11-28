دغدغه مردم و مسئولان پاکدشت اجرای عدالت است

حجت الاسلام حسن لزومی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: آنچه که مردم از مسئولان انتظار دارند، همین عدالت است که در ارائه خدمات توسط ادارات کل به شهرستانهای استان، نمود پیدا می کند.
وی تصریح کرد: عدالت باید در توزیع وقت مسئولان استان در سرکشی از شهرستانها و پرداخت سرانه ها به شهرستانهای محرومتر، رعایت شود.
امام جمعه پاکدشت افزود: مسئولان و زیرمجموعه های نظام و حکومت که تحت اِشراف مدیران کل هستند، در پاکدشت تلاش خود را می کنند، ولی وقتی امکانات و بودجه نیست، دیگر کاری از دست آنها هم بر نمی آید.
وی خاطرنشان کرد: محرومیت های اجتماعی، تنها در عمران و خدمات نیست، بلکه در مسائل فرهنگی نیز نمود می یابد.
خطر در کمین جوانان پاکدشت
حجت الاسلام لزومی در ادامه تأکید کرد: محرومیت های فرهنگی این شهرستان باعث شده که خطر در کمین جوانان باشد.
وی افزود: درد بزرگی است که شهرکهای 20 و 15 هزار نفری، سالنهای ورزشی و کتابخانه ندارند و در زمینه سرگرمی های ورزشی، امکانات کمی در شهرستان پاکدشت وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در شهرستان پاکدشت خاطر نشان کرد: جمعیت متراکم جوان در این شهرستان وجود دارد که باعث نشان دادن کمبودها در شکلی وسیع می شود.
وی افزود: تردیدی نیست که استاندار، معاونان وی و مدیران کل استان تهران، انسانهای متدین، دلسوز و تلاشگر هستند، ولی لزوم توجه بیشتر به شهرستانهای استان تهران، به خصوص پاکدشت، ضروری به نظر می رسد.
محرومیت پاکدشت اثبات شده است
امام جمعه پاکدشت در ادامه اظهار داشت: پاکدشت محرومیت های زیادی دارد و در این مورد، مسئولان شهرستان مقصر نیستند.
وی افزود: محرومیت پاکدشت اثبات شده است، چرا که امکانات و بودجه کافی برای فعال شدن زیرساخت های اساسی شهرستان، اختصاص نمی یابد.
حجت الاسلام لزومی تصریح کرد: دغدغۀ مسئولان شهرستان پاکدشت، عدم ضعف خدمات رسانی به مردم است که در صورت ادامۀ کمبودهای اعتباری و بودجه ای، این ضعف ها گسترش می یابد.
وی افزود: اگر احتمال ضعیفی برای بحران در این شهرستان باشد، همین کمبودها و اعتبارات اندک و ناکافی است.
پروژه های سفر ریاست جمهوری اجرایی شود
نمایندۀ ولی فقیه در شهرستان پاکدشت تأکید کرد: پروژه های مهمی از قبیل جاده پارچین و کمربندی پاکدشت که از مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به این شهرستان بوده، باید به سرعت اجرایی و تمام شود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی که مسئول این پروژه ها هستند، باید با نظارت استانداری تهران فعالتر شوند و سرعت بیشتری به کارها بدهند.
حجت الاسلام لزومی در پایان تصریح کرد: همه مسئولان شهرستان، استان و کشور باید دست به دست هم دهند تا کمبودهای پاکدشت برطرف شده و رشد و بالندگی مردم این شهرستان بر اثر اجرای عدالت، مشاهده شود.
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