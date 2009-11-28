دغدغه مردم و مسئولان پاکدشت اجرای عدالت است

حجت الاسلام حسن لزومی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: آنچه که مردم از مسئولان انتظار دارند، همین عدالت است که در ارائه خدمات توسط ادارات کل به شهرستانهای استان، نمود پیدا می کند.

وی تصریح کرد: عدالت باید در توزیع وقت مسئولان استان در سرکشی از شهرستانها و پرداخت سرانه ها به شهرستانهای محرومتر، رعایت شود.

امام جمعه پاکدشت افزود: مسئولان و زیرمجموعه های نظام و حکومت که تحت اِشراف مدیران کل هستند، در پاکدشت تلاش خود را می کنند، ولی وقتی امکانات و بودجه نیست، دیگر کاری از دست آنها هم بر نمی آید.

وی خاطرنشان کرد: محرومیت های اجتماعی، تنها در عمران و خدمات نیست، بلکه در مسائل فرهنگی نیز نمود می یابد.

خطر در کمین جوانان پاکدشت

حجت الاسلام لزومی در ادامه تأکید کرد: محرومیت های فرهنگی این شهرستان باعث شده که خطر در کمین جوانان باشد.

وی افزود: درد بزرگی است که شهرکهای 20 و 15 هزار نفری، سالنهای ورزشی و کتابخانه ندارند و در زمینه سرگرمی های ورزشی، امکانات کمی در شهرستان پاکدشت وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان پاکدشت خاطر نشان کرد: جمعیت متراکم جوان در این شهرستان وجود دارد که باعث نشان دادن کمبودها در شکلی وسیع می شود.

وی افزود: تردیدی نیست که استاندار، معاونان وی و مدیران کل استان تهران، انسانهای متدین، دلسوز و تلاشگر هستند، ولی لزوم توجه بیشتر به شهرستانهای استان تهران، به خصوص پاکدشت، ضروری به نظر می رسد.

محرومیت پاکدشت اثبات شده است