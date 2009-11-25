حضور 14 تیم در تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران قطعی شده است

سیدتقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تاکنون شش تیم خارجی بحرین، قطر، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، عراق، سوریه با ارسال نمابری به فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

وی گفت: رکاب زنان هشت تیم داخلی نیز در شانزدهمین دوره این رقابتها حضور خواهند داشت.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران تصریح کرد: شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور خزر جام سرداران و 10 هزار شهید استان مازندران 20 تا 23 آذرماه در این استان برگزار می شود.

خدادادی اضافه کرد: در این مسابقات دو تیم "آرین سینا و کوه شکن سوادکوه" از مازندران شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در مجموع هر تیم با شش دوچرخه سوار در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران خاطرنشان کرد: شانزدهمین دوره بین المللی دوچرخه سواری تور خزر جام سرداران و 10 هزار شهید استان مازندران در پنج مرحله تایم تریل و استقامت جاده به طول 444 کیلومتر برگزار می شود.

خدادادی گفت: شانزدهمین دوره این مسابقات که قرار بود اوایل مهرماه امسال در مازندران برگزار شود به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی لغو و با موافقت فدراسیون جهانی دوچرخه سواری و فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان به آذرماه موکول شد.