سرهنگ مهدی رهنمون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گروه ها متشکل از پزشکان بسیجی در مدارس شبانه روزی بوده که به روستاهای محروم مازندران مستقر می شوند.

وی با اشاره به رایگان بودن خدمات این گروه های پزشکی شامل ویزیت و دارو برای بیماران افزود: این گروهها شامل 600 پزشک، پرستار و کارشناس برای طرح سنجش سلامت دانش اموزان به مناطق محروم استان اعزام می شوند.

مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه مازندران خاطرنشان کرد: 20 تیم تخصصی نیز شامل 300 پزشک متخصص داخلی، اطفال، زنان و زایمان، دندانپزشک و چشم پزشک در طول هفته بسیج ویزیت رایگان و خدمات درمانی را در مراکز و بیمارستانهای استان انجام می دهند.

