امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مصوبه هیئت دولت ( شماره168119/ت43281هـ ) را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرده است.

بر اساس این ابلاغیه امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت از جمله تبلیغ امکانات توریسم درمانی کشور در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که وابسته به سازمـان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است با رعایت ضوابط و مقرراتی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند واگذار می‌شود.

این در حالی است که انتشار یک آگهی مزایده در خصوص فضاهای خدماتی و فرهنگی کاخهای گلستان، سعدآباد و نیاوران که چندی پیش توسط " کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران" صورت گرفت نیز جنجال ساز شده بود.

برخی کارشناسان معتقدند عرصه و عیان کاخهای سعدآباد، نیاوران، گلستان، از بیوتات سلطنتی و میراث غیرنقدی سلاطین گذشته بوده که از اموال غیرمنقول دولتی محسوب می شوند که مسئولیت حفظ و نگهداری آنها بر عهده دستگاهی است که مال را در اختیار دارد.

کانون جهانگردی وابسته به کجاست؟

گزارش مهر نشان می دهد علی اصغر پرهیزکار مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و از یاران یکی از مقامات ارشد اجرایی کشور است.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1314 هجری شمسی مطابق با سال 1935 میلادی تاسیس شد. از آن زمان به عضویت سازمانهای بین المللی (FIA . AIT)، سازمانهای تخصصی جهانگردی و اتومبیلرانی وابسته به سازمان ملل متحد UN پذیرفته شد و فعالیت خود را در سطح بین‌المللی آغاز کرد.

بر اساس لایحه قانونی مصوب سوم آذرماه 1358، وزارت ارشاد می تواند با دعوت از اعضا به تشکیل مجمع عمومی کانون اقدام و با اعزام نماینده ای به عنوان عضو اصلی مجمع عمومی در فعالیت کانون نظارت کند.

برخی کارشناسان معتقدند عرصه و عیان کاخهای سعدآباد، نیاوران، گلستان، از بیوتات سلطنتی و میراث غیرنقدی سلاطین گذشته بوده که از اموال غیرمنقول دولتی محسوب می شوند که مسئولیت حفظ و نگهداری آنها بر عهده دستگاهی است که مال را در اختیار دارد



در نهایت این کانون بر اساس توافق معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن وزارتخانه منتزع و زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. در این میان فراهم آوردن موجبات آسایش و تامین حوایج و تسهیل مسافرت صاحبان وسایط نقلیه ایرانی به خارج از کشور و جهانگردان سایرکشورها، فراهم کردن زمینه پذیرش اعضا به منظور ارائه خدمات گردشگری ، فرهنگی، هنری، ورزشی و اعتباری به آنها ایجاد و انجام فعالیتهای فرهنگی هنری انتشاراتی ایجاد و ارائه خدمات اعتباری را وظایف و ماموریتهای کانون کانون جهانگردی و اتومبیلرانی تشکیل می دهد.

از ابتدای تاسیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با توجه به اساسنامه، اهداف و ماموریتهای آن تا کنون شرکتها و موسسات مختلفی برای نیل به آن اهداف تاسیس و مشغول فعالیت شدند به طوری‌ که تا پیش از انتزاع کانون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی وگردشگری تعداد 4 شرکت درحال فعالیت وجود داشته است. اما پس از تغییر مدیریت کانون و الحاق آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاسیس 6 موسسه دیگر تعداد موسسات کانون به 10 موسسه رسیده است.

موسسات و شرکتهای فعال کانون عبارتند از: آژانس خدمات مسافرتی هوایی ایرانگردی و جهانگردی، موسسه اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه، موسسه آموزشی، پژوهشی میراث صنایع دستی وگردشگری ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس، شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران، شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی ارس، شرکت حمل و نقل بین المللی گردشگری میراث ایرانیان، شرکت میراث ایرانیان جهانگرد، شرکت توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا و شرکت گسترش نمایشگاه و تبلیغات گردشگری نقش کتیبه ایران.