به گزارش خبرگزاری مهر، موراکامی در گفتگو با آسوشیتدپرس عنوان کرد: من فکر میکنم مردم کم کم دارند به درک و قبول حقیقتِ چیزهای غیر واقعی میرسند.
وی میافزاید: در حالی که لازم است درباره شرایط پس از جنگ سرد در جهان نوشت، هیچ چیزی که به قدر کافی به طور واقعگرایانهای بیانگر آن باشد، وجود ندارد. من تنها راهی که برای نوشتن آن سراغ دارم استفاده از استعاره است.
این نویسنده 60 ساله که نامش در فهرست نامزدهای نوبل ادبی سال 2009 قرار داشت و برخی گمان میبردند این جایزه را از آن خود کند نسبت به این موضوع بیاعتناست و میگوید: مهمترین جایزه برای من خوانندگان من هستند. بعضیها مشتاق گرفتن و افزایش جایزههاشان هستند اما آنها بیشتر به دنبال نتایجاند تا اینکه به دنبال مفهومی در خود باشند.
موراکامی مدت 3 دهه است که به زبان ژاپنی مینویسند و رمانها و داستانهای کوتاه وی به بیش از 40 زبان ترجمه شده است. رمان "کافکا در ساحل" از این نویسنده به وسیله چند مترجم به فارسی برگردانده شده است.
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