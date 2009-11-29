به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی از معدود مدیران خوشحال این روزهای ورزش ایران است چرا که ملی‎پوشان والیبال در ازای هزینه‎های زیادی که صرف آنها شده بود و رفت و آمدهای متوالی که به این سو و آن سوی دنیا داشتند، توانستند در دیدار با حریفان آسیایی و بعد از آن قهرمانان پنج قاره نمره قبولی بگیرند.

رئیس فدراسیون والیبال از بازیکنان و مربیان تیم ملی تمجید می‎کند و برای آنها و مجموعه والیبال ایران آینده‎ای روشن‎تر از امروز پیش‏بینی می‎کند چون به برقرار ماندن موقعیت‎های حاصل شده ایمان و اطمینان دارد.

حداکثر استفاده از ابتدایی‎ترین هدف

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویارویی با قدرت‎‌ها و قهرمانان اول دنیا از ابتدایی‎ترین اهداف تیم ملی والیبال ایران بود. هدفی که خوشبختانه بازیکنان ملی‏پوش حداکثر استفاده را از آن بردند تا جایی‎که والیبال ایران را به رخ جهانیان کشاندند و توانستند تحسین متولیان بین‏المللی این رشته در AVC و FIVB را برانگیزند.

به باورهای عمومی توجهی نداریم

رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر کار بزرگی که ملی‏پوشان این رشته در مسابقات جام بزرگ قهرمانان (ژاپن) انجام دادند، تصریح کرد: شاید باور عموم بر این باشد که نتیجه و امتیاز نهایی موفق بودن یک تیم را در یک تورنمنت تعیین می‎کند، اما آنهایی که والیبال را می‏شناسند و بر این رشته فراتر از ایران و در حد جهانی اشراف دارند، می‎دانند که برای تیم ملی ایران گرفتن گیم از قهرمانان جهان یعنی موفقیت امروز.

انتظارات هیچ‏کس در این حد نبود حتی خود من!

وی ادامه داد: بازیکنان تیم ملی برخلاف انتظار خیلی‏ها و حتی خود من موفق شدند از برزیل - تیم اول جهان - و کوبا گیم بگیرند. حتی در دیدار با قهرمان اروپا ( لهستان) که قد و قامتی بلندتر از خودشان داشتند تا مرز پیروزی هم پیش رفتند. واقعیت این است که هر کجا بازیکنان به لحاظ انرژی مثبت روحی روانی غنی بودند بهترین حرکت را برای دفاع، توپ‎گیری، دریافت و حمله انجام می‏دادند.

به همت و اراده ملی‎پوشان افتخار می‏کنم

داورزنی به فهرست بازیکنان برتر شرکت‎کننده در رقابت‏های اخیر اشاره کرد و یاد آور شد: محمد موسوی عراقی برای اولین‎بار در این سطح از مسابقات شرکت کردند اما در جایی‏که برزیلی‎ها هم بودند توانست بعد از بزرگی همچون "سیمون " کوبایی در رده دوم بهترین دفاع قرار بگیرد. البته نباید از دوم شدن عبدالرضا علیزاده بعد از "سرجیو انتوس" برزیلی در بخش بهترین توپ‎گیر یا حضور وی و آرش کشاورزی در جمع بهترین دریافت‎کننده‎ها و همچنین معرفی حمزه زرینی به عنوان سومین و چهارمین اسپکر برتر و امتیازآورترین بازیکن به راحتی گذشت.

اگر معروف محروم نمی‏شد

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به غیبت سعید معروف (پاسور اول) در دیدار تیم ملی مقابل کوبا تصریح کرد: پزشک تیم به خاطر آسیب‏دیدگی کتف معروف به وی اجازه بازی نداد اگر این اتفاق نمی‎افتاد مطمئنا او می‎توانست به جای پنجم شدن عنوان بهترین پاسور را به خود اختصاص دهد چون تا روز قبل از دیدار با کوبا بهترین بود.

افسوس از نداشتن "تجربه"

وی با تاکید بر تاثیر بود و نبود فاکتور تجربه در یک تیم تصریح کرد: افسوس از این تجربه که فقط یک کلمه پنج حرفی ساده به نظر می‎رسد اما نبودش کافی است تا سرنوشت یک تیم در یک بازی و یک تورنمنت تغییر کند. نداشتن تجربه به اندازه قهرمانان دیگر قاره‎ها تنها عامل شکست ایران مقابل آنها بود. به هر حال حریفان ما به خاطر حضور متوالی در تورنمنت‏های مختلف خیلی با تجربه‎تر از ما بودند. فاصله موجود میان والیبال ایران و این تیم‎ها هم فقط به خاطر همین فاکتور مهم است.

نیمه خالی لیوان را هم می‎بینم

داورزنی ضمن تاکید دوباره برعملکرد قابل قبول تک تک بازیکنان در مسابقات برگزار شده در ناگویا و اوزاکا یادآور شد: عملکرد عالی تیم ملی نسبت به گذشته نباید باعث شود فقط نیمه پر لیوان را ببینیم. تیم ملی والیبال همچنان نقاط ضعفی دارد؛ مثلا اینکه بازیکنان در دفاع کناری با مشکل مواجه هستند. باید این مشکل برطرف شود تا در کنار نبود تجربه مزید بر علت نشود برای واگذاری گیمی که با چند اختلاف امتیاز در آن جلو بودیم.

بادکنک والیبال ایران با هیچ سوزنی نمی‎ترکد

رئیس فدراسیون والیبال در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل این رسانه مبنی بر اینکه "موفقیت امروز والیبال بادکنکی است در میان دستان کودکانی که سوزن به دست دارند" اشاره کرد و گفت: شاید والیبال ایران به ثبات کامل و نهایی نرسیده باشد اما به مرحله‎ای از آن دست یافته که قدر خود را بداند و از کنار موقعیت‎های به دست آمده را به راحتی عبور نکند. ما به اینکه امروز در زمره بهترین‏ها قرار گرفته‏‎ایم دلمان را خوش نمی‎کنیم. چون فرداهایی بهتر را برای خود متصور شده‎ایم. پس این والیبال و بادکنک آن را با هیچ سوزنی نمی‎توان ترکاند یا پنجر کرد.

موفقیت تیم ملی و کاهش هزینه‎های فدراسیون

داورزنی با بیان اینکه موفقیت والیبال ایران بر دیدگاه جهان تاثیر گذاشته تاکید کرد: زمانی ما از تیم‎های مطرح دعوت می‎کردیم تا حریف ملی‎پوشان کشورمان شوند. ما خودمان هزینه می‏کردیم تا آنها راضی به انجام این کار شوند با این وجود آنها باز هم ترکیب اصلی خود را به ایران نمی‎آوردند. اما امروز کار به جایی رسیده که تیم‎هایی چون لهستان، اسپانیا، برزیل و روسیه تیم‎های مختلف ایران را به برپایی اردوی مشترک یا حضور در تورنمنت بین‎المللی دعوت می‎کنند آن هم با تقبل هزینه.

آرزوهای بزرگ دیروز و کوچک امروز

وی خاطر نشان کرد: زمانی می‎گفتیم چه می‎شود اگر بتوانیم فرصت رویارویی با قهرمانان جهان را به دست آوریم اما امروز چنین آروزیی برای والیبال ایران پوچ است و بی معنا؛ چرا که به این فکر می‏کنیم که چه کنیم تا مقابل این بزرگان به پیروزی در یک یا دو گیم بسنده نکنیم . به این فکر می‏کنیم که اگر قرار است 5 بازی بزرگ داشته باشیم در 3-2 بازی برنده باشیم.

FI VB از نه گفتن به "پدیده" پشیمان نیست

داورزنی ضمن بیان اینکه به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان فدراسیون جهانی، تیم ملی ایران پدیده رقابت‌های جام بزرگ قهرمانان بود، خاطرنشان کرد: به دنیا ثابت کردیم شکست مقابل مصر و از دست دادن سهمیه لیگ جهانی حق والیبال ایران نبود. چه بسا FIVB هم از اینکه دیدار دو تیم ایران و مصر در آن شرایط خاص برگزار شد و درخواست ایران هم تغییری در تغییر زمان بازی نداشت، پشیمان شده باشد. هر چند که مطمئن هستم راه ما برای حضور در این لیگ معتبر خیلی هموارتر شده است.

من و معدنی و روسفید شدیم

رئیس فدراسیون والیبال گفت: نقش اعضای کادر فنی در موفقیت تیم ملی اگر از بازیکنان و اعضای فدراسیون بیشتر نباشد کمتر نیست به خصوص حسین معدنی (سرمربی) که نقش محوری داشت. به هر حال به معدنی، توانایی‎هایش و کارش اعتقاد داشتم که با وجود انتقادات زیاد او را به عنوان سرمربی انتخاب کردین. خوشحالم این تصمیمم که خیلی‎ها از آن استقبال نکردند نتیجه خوبی به دنبال داشت. معدنی ، من و همه والیبالی‏ها را روسفید کرد.

تحقق وعده مدیران ورزش تا چند ماه دیگر

وی با اشاره به برنامه مدیران سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برای تقدیر و تشکر از تیم‎های ملی موفق در مسابقات آسیایی و جهانی امسال اظهار داشت: در همین راستا قرار است به زودی و طی چند ماه آینده از اعضای تیم نوجوانان و ملی والیبال که مدال نقره رقابت‎های جهانی و آسیایی را به دست آورده‎اند نیز تقدیر شود. البته فدراسیون هم به نوبه خود از ملی‎پوشانش تقدیر می‎کند. اینکار همیشگی ما برای ارج نهادن به کارهای انجام شده و تقویت انگیزه‌هاست. اگر بخواهیم فقط به امید سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیگ بمانیم کاری از پیش برده نمی‎شود!

از پیام تبریک مردم تا قول داورزنی

رئیس فدراسیون والیبال در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مردم و علاقه‎مندان به والیبال طی این مدت با SMS و پیام‎های تبریک خود نشان دادند که موفقیت‎های والیبال و پیشرفت آن را خیلی خوب درک می‎کنند. من به همه آنها قول می‎دهم که با قهرمانی در بازی‎های آسیایی گوانگژو و موفقیت در پیکارهای جهانی ایتالیا آینده‎ای بهتر از این برای والیبال ایران رقم خواهد خورد.

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گفتگو: زینب حاجی حسینی