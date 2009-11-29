به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی از معدود مدیران خوشحال این روزهای ورزش ایران است چرا که ملیپوشان والیبال در ازای هزینههای زیادی که صرف آنها شده بود و رفت و آمدهای متوالی که به این سو و آن سوی دنیا داشتند، توانستند در دیدار با حریفان آسیایی و بعد از آن قهرمانان پنج قاره نمره قبولی بگیرند.
رئیس فدراسیون والیبال از بازیکنان و مربیان تیم ملی تمجید میکند و برای آنها و مجموعه والیبال ایران آیندهای روشنتر از امروز پیشبینی میکند چون به برقرار ماندن موقعیتهای حاصل شده ایمان و اطمینان دارد.
حداکثر استفاده از ابتداییترین هدف
محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویارویی با قدرتها و قهرمانان اول دنیا از ابتداییترین اهداف تیم ملی والیبال ایران بود. هدفی که خوشبختانه بازیکنان ملیپوش حداکثر استفاده را از آن بردند تا جاییکه والیبال ایران را به رخ جهانیان کشاندند و توانستند تحسین متولیان بینالمللی این رشته در AVC و FIVB را برانگیزند.
به باورهای عمومی توجهی نداریم
رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر کار بزرگی که ملیپوشان این رشته در مسابقات جام بزرگ قهرمانان (ژاپن) انجام دادند، تصریح کرد: شاید باور عموم بر این باشد که نتیجه و امتیاز نهایی موفق بودن یک تیم را در یک تورنمنت تعیین میکند، اما آنهایی که والیبال را میشناسند و بر این رشته فراتر از ایران و در حد جهانی اشراف دارند، میدانند که برای تیم ملی ایران گرفتن گیم از قهرمانان جهان یعنی موفقیت امروز.
انتظارات هیچکس در این حد نبود حتی خود من!
وی ادامه داد: بازیکنان تیم ملی برخلاف انتظار خیلیها و حتی خود من موفق شدند از برزیل - تیم اول جهان - و کوبا گیم بگیرند. حتی در دیدار با قهرمان اروپا ( لهستان) که قد و قامتی بلندتر از خودشان داشتند تا مرز پیروزی هم پیش رفتند. واقعیت این است که هر کجا بازیکنان به لحاظ انرژی مثبت روحی روانی غنی بودند بهترین حرکت را برای دفاع، توپگیری، دریافت و حمله انجام میدادند.
به همت و اراده ملیپوشان افتخار میکنم
داورزنی به فهرست بازیکنان برتر شرکتکننده در رقابتهای اخیر اشاره کرد و یاد آور شد: محمد موسوی عراقی برای اولینبار در این سطح از مسابقات شرکت کردند اما در جاییکه برزیلیها هم بودند توانست بعد از بزرگی همچون "سیمون " کوبایی در رده دوم بهترین دفاع قرار بگیرد. البته نباید از دوم شدن عبدالرضا علیزاده بعد از "سرجیو انتوس" برزیلی در بخش بهترین توپگیر یا حضور وی و آرش کشاورزی در جمع بهترین دریافتکنندهها و همچنین معرفی حمزه زرینی به عنوان سومین و چهارمین اسپکر برتر و امتیازآورترین بازیکن به راحتی گذشت.
اگر معروف محروم نمیشد
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به غیبت سعید معروف (پاسور اول) در دیدار تیم ملی مقابل کوبا تصریح کرد: پزشک تیم به خاطر آسیبدیدگی کتف معروف به وی اجازه بازی نداد اگر این اتفاق نمیافتاد مطمئنا او میتوانست به جای پنجم شدن عنوان بهترین پاسور را به خود اختصاص دهد چون تا روز قبل از دیدار با کوبا بهترین بود.
افسوس از نداشتن "تجربه"
وی با تاکید بر تاثیر بود و نبود فاکتور تجربه در یک تیم تصریح کرد: افسوس از این تجربه که فقط یک کلمه پنج حرفی ساده به نظر میرسد اما نبودش کافی است تا سرنوشت یک تیم در یک بازی و یک تورنمنت تغییر کند. نداشتن تجربه به اندازه قهرمانان دیگر قارهها تنها عامل شکست ایران مقابل آنها بود. به هر حال حریفان ما به خاطر حضور متوالی در تورنمنتهای مختلف خیلی با تجربهتر از ما بودند. فاصله موجود میان والیبال ایران و این تیمها هم فقط به خاطر همین فاکتور مهم است.
نیمه خالی لیوان را هم میبینم
داورزنی ضمن تاکید دوباره برعملکرد قابل قبول تک تک بازیکنان در مسابقات برگزار شده در ناگویا و اوزاکا یادآور شد: عملکرد عالی تیم ملی نسبت به گذشته نباید باعث شود فقط نیمه پر لیوان را ببینیم. تیم ملی والیبال همچنان نقاط ضعفی دارد؛ مثلا اینکه بازیکنان در دفاع کناری با مشکل مواجه هستند. باید این مشکل برطرف شود تا در کنار نبود تجربه مزید بر علت نشود برای واگذاری گیمی که با چند اختلاف امتیاز در آن جلو بودیم.
بادکنک والیبال ایران با هیچ سوزنی نمیترکد
رئیس فدراسیون والیبال در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل این رسانه مبنی بر اینکه "موفقیت امروز والیبال بادکنکی است در میان دستان کودکانی که سوزن به دست دارند" اشاره کرد و گفت: شاید والیبال ایران به ثبات کامل و نهایی نرسیده باشد اما به مرحلهای از آن دست یافته که قدر خود را بداند و از کنار موقعیتهای به دست آمده را به راحتی عبور نکند. ما به اینکه امروز در زمره بهترینها قرار گرفتهایم دلمان را خوش نمیکنیم. چون فرداهایی بهتر را برای خود متصور شدهایم. پس این والیبال و بادکنک آن را با هیچ سوزنی نمیتوان ترکاند یا پنجر کرد.
موفقیت تیم ملی و کاهش هزینههای فدراسیون
داورزنی با بیان اینکه موفقیت والیبال ایران بر دیدگاه جهان تاثیر گذاشته تاکید کرد: زمانی ما از تیمهای مطرح دعوت میکردیم تا حریف ملیپوشان کشورمان شوند. ما خودمان هزینه میکردیم تا آنها راضی به انجام این کار شوند با این وجود آنها باز هم ترکیب اصلی خود را به ایران نمیآوردند. اما امروز کار به جایی رسیده که تیمهایی چون لهستان، اسپانیا، برزیل و روسیه تیمهای مختلف ایران را به برپایی اردوی مشترک یا حضور در تورنمنت بینالمللی دعوت میکنند آن هم با تقبل هزینه.
آرزوهای بزرگ دیروز و کوچک امروز
وی خاطر نشان کرد: زمانی میگفتیم چه میشود اگر بتوانیم فرصت رویارویی با قهرمانان جهان را به دست آوریم اما امروز چنین آروزیی برای والیبال ایران پوچ است و بی معنا؛ چرا که به این فکر میکنیم که چه کنیم تا مقابل این بزرگان به پیروزی در یک یا دو گیم بسنده نکنیم . به این فکر میکنیم که اگر قرار است 5 بازی بزرگ داشته باشیم در 3-2 بازی برنده باشیم.
FI VB از نه گفتن به "پدیده" پشیمان نیست
داورزنی ضمن بیان اینکه به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان فدراسیون جهانی، تیم ملی ایران پدیده رقابتهای جام بزرگ قهرمانان بود، خاطرنشان کرد: به دنیا ثابت کردیم شکست مقابل مصر و از دست دادن سهمیه لیگ جهانی حق والیبال ایران نبود. چه بسا FIVB هم از اینکه دیدار دو تیم ایران و مصر در آن شرایط خاص برگزار شد و درخواست ایران هم تغییری در تغییر زمان بازی نداشت، پشیمان شده باشد. هر چند که مطمئن هستم راه ما برای حضور در این لیگ معتبر خیلی هموارتر شده است.
من و معدنی و روسفید شدیم
رئیس فدراسیون والیبال گفت: نقش اعضای کادر فنی در موفقیت تیم ملی اگر از بازیکنان و اعضای فدراسیون بیشتر نباشد کمتر نیست به خصوص حسین معدنی (سرمربی) که نقش محوری داشت. به هر حال به معدنی، تواناییهایش و کارش اعتقاد داشتم که با وجود انتقادات زیاد او را به عنوان سرمربی انتخاب کردین. خوشحالم این تصمیمم که خیلیها از آن استقبال نکردند نتیجه خوبی به دنبال داشت. معدنی ، من و همه والیبالیها را روسفید کرد.
تحقق وعده مدیران ورزش تا چند ماه دیگر
وی با اشاره به برنامه مدیران سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برای تقدیر و تشکر از تیمهای ملی موفق در مسابقات آسیایی و جهانی امسال اظهار داشت: در همین راستا قرار است به زودی و طی چند ماه آینده از اعضای تیم نوجوانان و ملی والیبال که مدال نقره رقابتهای جهانی و آسیایی را به دست آوردهاند نیز تقدیر شود. البته فدراسیون هم به نوبه خود از ملیپوشانش تقدیر میکند. اینکار همیشگی ما برای ارج نهادن به کارهای انجام شده و تقویت انگیزههاست. اگر بخواهیم فقط به امید سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیگ بمانیم کاری از پیش برده نمیشود!
از پیام تبریک مردم تا قول داورزنی
رئیس فدراسیون والیبال در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مردم و علاقهمندان به والیبال طی این مدت با SMS و پیامهای تبریک خود نشان دادند که موفقیتهای والیبال و پیشرفت آن را خیلی خوب درک میکنند. من به همه آنها قول میدهم که با قهرمانی در بازیهای آسیایی گوانگژو و موفقیت در پیکارهای جهانی ایتالیا آیندهای بهتر از این برای والیبال ایران رقم خواهد خورد.
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