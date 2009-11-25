به گزارش خبرنگار مهر، عباس کیارستمی به همراه ریچارد پنیا مدیر جشنواره نیویورک از داوران جشنواره فیلم‌های ویدئویی جوانان هستند. برندگان این جشنواره 18 دسامبر سال 2010 همزمان با روز جهانی مهاجران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک معرفی می‌شوند.

این جشنواره که پلورال پلاس نام دارد آثاری با موضوع مهاجرت، هویت و گوناگونی را دربرمی‌گیرد. کودکان و نوجوانانی که در این جشنواره شرکت می‌کنند فیلم‌هایشان را با موضوع‌ دنیای عاری از تعصب، خشونت و تبعیض به تصویر کشیده‌اند.

بیش از 150 فیلم از 36 کشور به جشنواره رسیده است. در مراسم اعلام برگزیدگان این جشنواره مدیران ارشد سازمان ملل متحد و نمایندگان رسانه‌ها حضور خواهند داشت. این مراسم در مرکز رسانه‌ای پیلی در نیویورک برگزار می‌شود.

خبر دیگر درباره کیارستمی این که دیروز در سمینار فیلم بوفالو در آمریکا، فیلم سینمایی "کلوزآپ" به کارگردانی عباس کیارستمی که یکی از فیلم‌های شاخص دهه 90 سینمای جهان است با زیرنویس انگلیسی به نمایش درآمد، بروس جکسن و دایان کریستین مدیران این سمینار درباره این فیلم ستایش شده سخنرانی کردند.

در برنامه پائیزی سمینار فیلم بوفالو آثاری از اریک رومر، استنلی کوبریک، آرتور پن، آندری تارکوفسکی، رومن پولانسکی، مایک لی و... به نمایش درآمد. عباس کیارستمی تنها نماینده سینمای آسیا در کنار کنجی میزوگوچی است.