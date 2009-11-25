مدیرعامل خانه کتاب (موسسه برگزارکننده این جایزه) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این مورد در تغییراتی که در آئین نامه کتاب سال صورت گرفت پیش‌بینی‌ شده است و بر این اساس معاون فرهنگی وزارت ارشاد این اختیار را دارد که تا تعیین دبیر جدید توسط وزیر ارشاد شخصی را به عنوان سرپرست منصوب کند.

علی شجاعی ‌صائین افزود: از آنجا که دبیرخانه‌ جوایزی فرهنگی مانند کتاب سال، جلال آل‌احمد و کتاب فصل در معاونت فرهنگی موسسه خانه کتاب - که مسئولیت آن با علی اوجبی است - قرار دارد آقای پرویز آقای اوجبی را به سرپرستی کارهای این جوایز که کتاب سال هم از جمله آنهاست منصوب کرده است.

شجاعی صائین در عین حال از "معرفی چندین نفر به وزیر ارشاد برای تصدی سمت دبیری علمی جایزه کتاب سال" خبر داد و گفت: از افراد از صاحبنظران فرهنگی کشور هستند.

مدیرعامل خانه کتاب در پاسخ به این سوال که "آیا گزینه‌های پیشنهادی در این موسسه مشغول به کارند؟" تاکید کرد: ما بنا نداریم از دوستان موسسه شخصی عهده‌دار این کار شود و می‌خواهیم فرد یا افرادی از بیرون به جمع ما اضافه شوند. هر چند دست کم کسی مانند آقای اوجبی شایستگی این کار را دارد کما اینکه دو دوره هم دبیر جایزه کتاب سال بوده‌ است.

فعالیت ستاد اجرایی بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در جلسه‌ای به صورت غیر رسمی اوایل اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و قرار است همانند سالهای گذشته در بهمن ماه برگزار شود. بیش از 18 هزار و 500 عنوان کتاب منتشر شده در سال 1387 توسط حدود 60 گروه ارزیابی در گردونه داوری جایزه کتاب سال هستند.

محمدعلی رمضانی‌فرانی مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد در دولت نهم که همزمان دبیری علمی جایزه کتاب سال، کتاب فصل و جوایز ادبی جلال آل‌احمد و پروین اعتصامی را به عهده داشت تیر ماه امسال از تمامی سمتهای خود در این وزارتخانه استعفا کرد و از آن زمان تا کنون جایزه کتاب سال دبیر علمی ندارد.