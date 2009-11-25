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۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

تنها 20 درصد مزارع گلستان تحت نظارت ناظران کشاورزی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: اکنون 20 درصد مزارع استان در اختیار ناظران طرحهای کشاورزی بوده و باید به بخشهای غیردولتی در اجرای طرحها اعتقاد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید جعفری صبح چهارشنبه در نشست با تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی در گرگان افزود: برای توسعه کمی و کیفی تشکلهای غیردولتی باید برنامه ریزی شود و نسبت به توانمند سازی این شرکتها اقدام شود.

وی اظهار داشت: اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی مستقر بوده و باید بخشهای غیردولتی برای توسعه بخش کشاورزی تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: برای استقرار تشکلها، تامین منابع و تجهیزات، فضای کسب و کار تشکلها باید اقدام تا این نهادها غیردولتی حمایت و تقویت شوند.

به گفته جعفری، همچنین برای اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی نیز باید تدابیر مناسبی اتخاذ شود و در حال حاضر از 120 هزار عضو حقیقی این سازمان چهار هزار و 200 نفر در گلستان وجود دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: 40 درصد نیروهای وزازتخانه تا سال 90 باید از سازمان خارج شوند که برای تامین این کمبود باید از بخشهای غیردولتی کشاورزی حمایت شود.

وی یادآورشد: سازمان نظام مهندسی یک واسطه بوده و پشتوانه تشکلهای غیردولتی کشاورزی است و باید دولت معتقد با ورود تشکلها و کارشناسان باشد.

به گفته جعفری، 215 شرکت با دو هزار کارشناس در بخش کشاورزی ثبت شده که 80 شرکت به خدمات مشاوره ای کشاورزی در استان می پردازند.

کد مطلب 990092

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