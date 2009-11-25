تنها 20 درصد مزارع گلستان تحت نظارت ناظران کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید جعفری صبح چهارشنبه در نشست با تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی در گرگان افزود: برای توسعه کمی و کیفی تشکلهای غیردولتی باید برنامه ریزی شود و نسبت به توانمند سازی این شرکتها اقدام شود.

وی اظهار داشت: اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی مستقر بوده و باید بخشهای غیردولتی برای توسعه بخش کشاورزی تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: برای استقرار تشکلها، تامین منابع و تجهیزات، فضای کسب و کار تشکلها باید اقدام تا این نهادها غیردولتی حمایت و تقویت شوند.

به گفته جعفری، همچنین برای اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی نیز باید تدابیر مناسبی اتخاذ شود و در حال حاضر از 120 هزار عضو حقیقی این سازمان چهار هزار و 200 نفر در گلستان وجود دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: 40 درصد نیروهای وزازتخانه تا سال 90 باید از سازمان خارج شوند که برای تامین این کمبود باید از بخشهای غیردولتی کشاورزی حمایت شود.

وی یادآورشد: سازمان نظام مهندسی یک واسطه بوده و پشتوانه تشکلهای غیردولتی کشاورزی است و باید دولت معتقد با ورود تشکلها و کارشناسان باشد.

به گفته جعفری، 215 شرکت با دو هزار کارشناس در بخش کشاورزی ثبت شده که 80 شرکت به خدمات مشاوره ای کشاورزی در استان می پردازند.