اخلاق مداری در فوتبال مستلزم حمایت اهالی فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، باشگاه پیام خراسان رضوی در ابتدای این فصل رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور با مشکلات عدیده ای نظیر تعلیق باشگاه و همچنین کمبود بودجه مواجه بود که با مساعدت مسئولین ورزش استان خراسان رضوی و همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از خطر برخورد با مشکلات پیچیده تر رهائی جست.

پس از رفع تعلیق پیام، این تیم اولین دیدار خود را از هفته سوم و در مقابل شاهین بوشهر آغاز کرد و در دیداری ضعیف با نتیجه یک بر صفر بازی را واگذار کرد، اما در ادامه آنها توانستند داماش لرستان را در مشهد و با گل لحظات پایانی مهدی حسینی ستاره این روزهای پیام شکست دهند تا در پی این برد پیام، سرانجام نماینده ای از استان خراسان رضوی نیز در لیگ کشور صاحب پیروزی شود.

پس از آن سبز پوشان در نوشهر با تیم شموشک به تساوی رسیدند و در دیدار روز جمعه در مشهد نیز توانستند تیم سخت کوش شهرداری بندر عباس را با نتیجه دو بر صفر شکست دهند و خود را بعنوان یکی از مدعیان لیگ، مطرح سازند.

علی حنطه، سرمربی تیم فوتبال پیام خراسان رضوی در رابطه با آخرین وضعیت این تیم در گفتگو باخبرنگار مهر در مشهد افزود: خوشبختانه شرایط تیم رو به بهبودی است و هر روز نسبت به روز قبل وضعیت بهتری را در تیم شاهد هستیم و امیدواریم در ادامه نیز همین روند مناسب و ایده آل وجود داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال پیام با بیان اینکه امسال این تیم در ادامه لیگ دسته یک جایگاه خوبی را بدست خواهد آورد، افزود: درصدد هستیم تا بازیکنانی مجرب و دارای سابقه ی بازی ملی را از کشورهای اوکراین، سنگال و کامرون جذب نماییم که اگر این امر تحقق یابد ، بی شک یکی از مدعیان لیگ دسته یک خواهیم بود.

حنطه در خصوص صعود به لیگ برتر نیز گفت: کسی از بنده به عنوان سرمربی تیم انتظار ندارد که پیام به لیگ برتر صعود کند با این حال، همه تیم اعم کادر فنی و بازیکنان، تلاشمان را می کنیم تا این تیم را در جایگاهی شایسته نام خراسان قرار دهیم و به امید خدا و کمک مسئولان ورزش استان بتوانیم مجددا حضور در لیگ برتر را تجربه کرده و هواداران این تیم را راضی و شادمان کنیم.

وی در رابطه با ادامه همکاری پیرامون باشگاه ابومسلم خاطر نشان کرد: هم اکنون باشگاه ابومسلم از وجود فرهاد کاظمی بهره میبرد، کاظمی از مربیان شایسته و مجرب در امر فوتبال است و به نظر من هم اکنون باشگاه ابومسلم از این حیث شرایط خوبی را دارد و من نیز به عنوان یکی از هواداران و علاقمندان باشگاه ابومسلم اگر بتوانم کمکی در راستای پیشبرد اهداف این باشگاه داشته باشم، بی شک دریغ نخواهم کرد و در خدمت باشگاه بزرگ و هواداران متعصب ابومسلم خواهم بود.

علی حنطه با انتقاد از پدیده منشور اخلاقی سازمان لیگ در سطح فوتبال کشور اظهار داشت: مسئله رعایت اخلاق مداری و جوانمردی در پر طرفدارترین ورزش کشور به واقع مستلزم حمایتهای اهالی فوتبال و همچنین تشویق و سعه صدر سازمان لیگ است و تنها اهالی فوتبال هستند که می توانند این امر را محقق سازند.

وی افزود: اما اینکه مسئولان سازمان لیگ بخواهند با توسل به زور و دخالت در زندگی خصوصی افراد به اهداف و اخلاق ورزشی مد نظرشان برسند، صحیح نیست و نیاز به بازنگری دارد زیرا بشر در طول زمان به اثبات رسانده که هیچگاه مقابل اموری که استقلال را از وی سلب نماید، سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

سرمربی تیم پیام خراسان ضمن مخالفت با برخی از بند های منشور اخلاقی سازمان لیگ، تصریح کرد: اصل منشور اخلاقی صحیح است اما بنده به عنوان کسی که سالیان متمادی از زندگی خود را در فوتبال این مرز و بوم گذرانیده ام با دخالت در زندگی خصوصی افراد به شدت مخالف هستم، چرا که دخالت در حریم خصوصی اشخاص، امری ناصواب و به دور از شأن فوتبال این کشور است.

حنطه هر گونه صحبتی را مبنی بر منشوری بودن وی از اساس رد و تاکید کرد: اگر چنین مطالبی گفته شده است، بی پایه و اساس است و فقط در حد یک شایعه است. زیرا دلیل و برهانی بر منشوری شدن من وجود ندارد.

علی حنطه گفت: در ابتدای فصل پیشنهاداتی از سوی برخی باشگاههای کشور داشتم، اما به دلیل عشق و علاقه ای که نسبت به حضرت رضا (ع) و شهر مقدس مشهد و مردم این شهر دارم، ترجیح دادم در باشگاه پیام فعالیتم را ادامه دهم تا به امید خدا و یاری امام رضا (ع) و همچنین کمک مسئولین باشگاه و استان با این تیم راهی لیگ برتر شوم و بتوانیم دل مردم این شهر را شاد کنیم.