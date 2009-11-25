به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به طور معمول به عنوان یک مراسم رسمی با حضور ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی و تعدادی رهبران و رؤسای کشورهای اسلامی برگزار می شود.

پرده ابریشمی امسال کعبه 670 کیلوگرم وزن دارد و 150 کیلوگرم طلا و نقره برای دوخت آیات قرآن روی پارچه آن به کار رفته است.

ابعاد پرده کعبه 658 متر مربع است و از 47 قطعه تشکیل شده که هرکدام از آنها 14 متر طول 95 سانتیمتر عرض دارد.

این پرده از سوی کارخانه پرده کعبه در مکه تهیه شده که 74 سال پیش از سوی عبدالعزیز پادشاه عربستان تأسیس شده است از آن زمان این پرده هرسال توسط افرادی که در این کارخانه کار می کنند تهیه شده است.

پارچه حریر این پرده را هر سال یکی از کشورها هدیه می کند و پرده قبلی نیز به رؤسا و سران کشورهای اسلامی اهدا می شود.

در کارخانه بافندگی و تهیه این پرده که حدود 8 ماه با دست و ماشین طول می کشد بیش از 200 بافنده فعالیت می کنند.