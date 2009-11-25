علیرضا حسینی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تلویزیونی "عطش" به زودی به پایان می‌رسد و محمدرضا یوسفی صداگذاری این فیلم را آغاز می‌کند. پیروز ارجمند برای این فیلم موسیقی می‌سازد.

این فیلم که در قالب اجتماعی و در راستای ترویج مبارزه با مواد مخدر به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تولید می‌شود، داستان زنی زندانی را روایت می‌کند که در فرصتی که برای بیرون رفتن از زندان پیدا می‌کند از سوی یکی از زندانیان به نام ساجده برای یافتن دختر خردسالش مامور می‌شود و...

شبنم مقدمی و سولماز غنی نقش‌های اصلی "عطش" را بازی می‌‌کنند و عوامل تولید آن عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا شیخی، فیلمنامه‌نویس: امید شایان‌مهر، صدابردار: محمدرضا حسینی، طراح صحنه و لباس: کیان کاشفی، طراح گریم: علی جواد‌پور، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: رضا نوری، مدیر تولید: مقصود میرهاشمی ،تدوینگر: رضا سورانی و مدیر تدارکات: مسعود حقدوست.

