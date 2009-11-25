بیمارستان فاطمیه سمنان یکی از قطبهای درمان سرطان کشور شد

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 30 بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی را به عنوان قطب درمان سرطان در کشور معرفی کرده است.
وی افزود: به علت هزینه زیاد درمان و داروهای انواع سرطانها، وزارت بهداشت بودجه ای را برای درمان این بیماری اختصاص داده است.
به گفته وی، بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه یا رایگان درمان می شوند و یا فقط درصدی از فرانشیز را پرداخت می کنند.
محمدی تصریح کرد: این بیمارستان طرف قرارداد با تمام سازمان ها و شرکت های بیمه گر در استان سمنان نیز می باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: بیماران سرطانهای شایع تر مانند بیماری های گوارشی، تنفسی، زنان، کلیه و مجرای ادراری، کبد و پانکراس 90 درصد از بیماران مراجعه کننده به این بخش را شامل می شوند.
دکتر غلامرضا محمدی یاد آور شد: در حال حاضر فضای این بیمارستان به طور کامل مناسب نیست اما با بهره برداری از بیمارستان 220 تختخوابی سمنان، تجهیزات درمان سرطان به بیمارستان منتقل می شود.
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