بیمارستان فاطمیه سمنان یکی از قطبهای درمان سرطان کشور شد

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 30 بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی را به عنوان قطب درمان سرطان در کشور معرفی کرده است.

وی افزود: به علت هزینه زیاد درمان و داروهای انواع سرطانها، وزارت بهداشت بودجه ای را برای درمان این بیماری اختصاص داده است.

به گفته وی، بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه یا رایگان درمان می شوند و یا فقط درصدی از فرانشیز را پرداخت می کنند.

محمدی تصریح کرد: این بیمارستان طرف قرارداد با تمام سازمان ها و شرکت های بیمه گر در استان سمنان نیز می باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: بیماران سرطانهای شایع تر مانند بیماری های گوارشی، تنفسی، زنان، کلیه و مجرای ادراری، کبد و پانکراس 90 درصد از بیماران مراجعه کننده به این بخش را شامل می شوند.