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۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

محمدی خبر داد:

بیمارستان فاطمیه سمنان یکی از قطبهای درمان سرطان کشور شد

بیمارستان فاطمیه سمنان یکی از قطبهای درمان سرطان کشور شد

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: ییمارستان فاطمیه سمنان یکی از قطب های درمان سرطان کشور از سوی وزارت بهداشت و درمان انتخاب شد.

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 30 بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی را به عنوان قطب درمان سرطان در کشور معرفی کرده است.

وی افزود: به علت هزینه زیاد درمان و داروهای انواع سرطانها، وزارت بهداشت بودجه ای را برای درمان این بیماری اختصاص داده است.

به گفته وی، بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه یا رایگان درمان می شوند و یا فقط درصدی از فرانشیز را پرداخت می کنند.

محمدی تصریح کرد: این بیمارستان طرف قرارداد با تمام سازمان ها و شرکت های بیمه گر در استان سمنان نیز می باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: بیماران سرطانهای شایع تر مانند بیماری های گوارشی، تنفسی، زنان، کلیه و مجرای ادراری، کبد و پانکراس 90 درصد از بیماران مراجعه کننده به این بخش را شامل می شوند.

دکتر غلامرضا محمدی یاد آور شد: در حال حاضر فضای این بیمارستان به طور کامل مناسب نیست اما با بهره برداری از بیمارستان 220 تختخوابی سمنان، تجهیزات درمان سرطان به بیمارستان منتقل می شود.

کد مطلب 990173

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