فرودگاه مهرآباد به شبکه مترو می پیوندد

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته ترمینال های یک تا شش زیر پوشش مترو قرار می گیرند.

همچنین سرپرست کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران با تایید این خبرگفت: در آخرین جلسه این کمیسیون در هفته گذشته طرح احداث دو ایستگاه مترو در منطقه نزدیک به فرودگاه مهرآباد و منطقه 13 مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظرهای کارشناسی به تایید اعضای این کمیسیون رسید.

حمیدرضاجعفری نژاد در خصوص طرح ایستگاه فرودگاه مهرآباد به عنوان ورودی شهر تهران گفت: با تاکید شهردار تهران، مقرر شد در این ایستگاه، تمهیدات لازم در زمینه احداث بیش از چهار هزار پارکینگ، مرکز اقامتی، دفتر آژانس های مسافرتی و دیگر مراکز خدماتی در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران اظهارداشت: بدین ترتیب این ایستگاه به یکی از مراکز مهم حمل و نقل و گردشگری و اقامتی بدل می شود.