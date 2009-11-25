حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس در جلسه شب گذشته جامعه روحانیت، توضیحات بسیار خوبی را در خصوص توافقات صورت گرفته نمایندگان مجلس با اعضای دولت در رابطه با طرح هدفمند سازی یارانه ها ارائه کرد.

وی افزود: ابوترابی این طرح را گامی موثر در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست .

سالک ادامه داد: اعضای جامعه روحانیت مبارز نیز طرح هدفمند سازی یارانه ها را به صلاح کشور می دانند و امیدوارند این طرح به خوبی پیش برود.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین صحبت در خصوص بسیج و تلاش بسیجیان در عرصه های مختلف و بررسی مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی روز را از دیگر مباحث جلسه شب گذشته این تشکل برشمرد.