موضع دوگانه نسبت به منافقين به ضرر آمريكا تمام خواهد شد

حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : منافقين روزي مزدوران صدام بودند و پيش از آن نيز مزدوران آمريكا بودند و اكنون دوباره به مزدوري آمريكا در آمده اند زيرا در مدت حضور آمريكا در عراق در خدمت آنها بوده اند .

وي با اشاره به ضعف آمريكا در رسيدن به اهدافش در عراق گفت : اگر يك دولت نتواند به صورت مقتدر كاري از پيش ببرد ، معمولا به هر خار و خاشاكي متوسل مي شود تا به اهداف خود برسد و اين نشانگر ضعف شديد آمريكاست .

مصباحي مقدم افزود :اگر منافقين تروريست نيستند ، پس آمريكا ديگر نمي تواند سازمان هاي ديگري را كه با آمريكا مبارزه مي كنند ، تروريست بنامد.

اين استاد دانشگاه گفت : منافقين تروريست هستند ، آنها رئيس جمهور ، نخست وزير ، رئيس قوه قضائيه ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، ائمه جمعه مهم كشور و مردم كوچه وبازار كشورمان را مظلومانه به شهادت رساندند ، آن هم در مبارزه با دولتي كه با آراء مردم شكل گرفته، پس چرا آمريكا از آنها حمايت مي كند وآنان را درعراق تحت حفاظت خود قرار داده است؟

وي با اشاره به تهديد يكي از مسئولين دولت موقت عراق عليه ايران خاطرنشان كرد : عراق در موقعيتي نيست كه ايران را تهديد كند .

وي افزود :عراق اكنون تحت اشغال است و چطور كشوري كه تحت اشغال است، مي تواند به كشور ديگري حمله كند؟

نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت : عراق اكنون توسط يك دولت موقت اداره مي شود و يك دولت موقت هرگز نمي تواند تصميمات تعيين كننده اي اتخاذ كند .

مصباحي مقدم تصريح كرد : من تصور نمي كنم كه فرد عاقلي چنين تهديداتي را عليه ايران مطرح كند زيرا هر انساني كه از حداقل خرد برخوردار باشد ، خود را در اين موقعيت نمي بيند كه از اينچنين تهديداتي عليه ايران استفاده كند .