جریمه میلیونی برای کعبی/ فیروز کریمی به کمیته انضباطی احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کعبی در دیدار استیل آذین - پرسپولیس تخلفاتی مرتکب شده است که موجب شد از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای این بازیکن جریمهای 30 میلیون ریالی در نظر گرفته شود.
فیروز کریمی نیز به علت تخلفاتی که در دیدار نساجی قائمشهر - داماش گیلان مرتکب شده است، برای ادای توضیحاتی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد. سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان باید روز سه شنبه هفته پیش رو (10 آذرماه) در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر شود.
دیدار نساجی قائمشهر - داماش گیلان با برتری 4 بریک حریف مازندرانی به اتمام رسید.
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