ادامه رزمایش مدافعان آسمان ولایت2 با شلیک موشک هاگ،تور ام یک و سام 6

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرارگاه عملیاتی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 2 واقع در استان مرکزی، در سومین مرحله از رزمایش مدافعان آسمان ولایت 2 که روز چهارشنبه برگزار شد ، با شلیک سامانه های موشکی ارتفاع متوسط هاگ، تور ام یک، سامانه موشکی سام 6، سامانه های آتشبار اسکای گارد و اورلیکن، توپ 23 میلیمتری علیه اهداف از پیش تعیین شده با موفقیت انجام شد.

در ادامه این مرحله از رزمایش هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نفوذ به منطقه هدف و ایجاد اختلالات الکترونیکی و شناسایی کامل نقاط حساس و توانمندی تیزپروازان این نیرو را به نمایش گذاشتند.

در بخش دیگری از مرحله سوم رزمایش پس از ورود هواپیماهای بدون سرنشین صاعقه و ابابیل در منطقه عمومی رزمایش رادارهای تاکتیکی کاستا، نبو، مطلع الفجر و کاشف موفق به شناسایی این هواپیماها شدند.

در ادامه این مرحله از رزمایش نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه عملیات انهدام هواپیماهای نفوذی دشمن فرضی را نیز با موفقیت انجام دادند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، فردا با اعلام پیام پایانی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 2 توسط امیر سرتیپ میقانی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) این رزمایش به پایان خواهد رسید.