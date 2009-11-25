خراسان رضوی رتبه دوم ازدواج و طلاق در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی طالبیان ظهر چهارشنبه در نخستین هم اندیشی مجمع خیرین ازدواج و خانواده در استان ضمن ارائه گزارشی از روند ازدواج و تلاش طی چند سال اخیر در استان افزود: با توجه به وقوع 46.6 درصد از طلاق های صورت گرفته در استان در چهار سال ابتدای زندگی، معرفی الگوهای ارتباطی به زوجین و تحت پوشش قرار دادن زوج های جوان در سال های آغازین زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

طالبیان به رتبه دوم خراسان رضوی در ازدواج و طلاق در شش ماهه نخست سال جاری در کشور اشاره کرد و افزود: در این مدت 39 هزار و 888 ازدواج و شش هزار و 81 طلاق در استان به ثبت رسیده است و با توجه به نسبت طلاق به ازدواج به طور متوسط از هر 15.2 ازدواج، یک مورد به طلاق منجر شده است.

وی به نقش ارزشمند خیرین در رشد و توسعه جامعه اشاره کرد و افزود: مجمع خیرین ازدواج می تواند با بهره گیری از ظرفیت خیرین در ازدواج جوانان، نقش و کارکرد حمایتهای مادی، معنوی و عام المنفعه در ازدواج جوانان را تقویت کند.

رئیس سازمان جوانان خراسان رضوی شناسایی خیرین حوزه ازدواج، شبکه حساس سازی و هدایت سازی خیرین و بهره گیری از توان آنان در حمایتهای مادی و معنوی زوجین را از جمله اهداف در نظر گرفته شده در اساسنامه پیشنهادی مجمع خیرین ازدواج و خانواده عنوان کرد و اظهار داشت: فعال کردن مراکز مشاوره برای بررسی پرونده زوج های متقاضی طلاق نیز از جمله اقدامات ارزشمند پیشنهاد شده برای این مجمع است.

در این جلسه، خیرین ازدواج که از اساتید، صنعتگران و شخصیت های علمی و فرهنگی برجسته خراسان رضوی بودند، به بیان مسایل حوزه ازدواج جوانان پرداختند و به اهمیت اشتغال، آموزش در مراحل مختلف زندگی و تقویت نقش خانواده و حمایت از زوج های جوان تاکید کردند.