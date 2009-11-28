برنامه ریزی برای اشتغال باید واقعی و به دور از گزارشهای کذب باشد

سیدمهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بیکاری جوانان تحصیلکرده ازعوامل مشکلات و ایجاد فشار روحی درخانواده هاست، افزود: با اجرای اقدامات بزرگ و اساسی باید برای حل مشکلات جوانان بیکار تلاش شود.

وی همچنین به توسعه کشت بادام زمینی اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به نیاز کشور به روغن نباتی، بادام زمینی از جمله دانه های روغنی با ارزش محسوب می شود که توجه و تلاش همه مردم و مسئولان را جهت افزایش سطح زیر کشت و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی برای این محصول مهم و اساسی را می طلبد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس هشتم ادامه داد: اکنون بیشترین واردات کشور در بخش روغن نباتی است که باید در جهت خودکفا شدن کشور در بحث روغن نباتی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد.

وی با اعلام اینکه برای پایداری و توسعه هرچه بیشتر بادام زمینی این محصول مهم و منحصر بفرد استان باید تلاش بیشتری شود، اظهار داشت: بادام زمینی به عنوان محصول استراتژیک در منطقه از اهمیت بالای برخوردار است و شهرستان آستانه اشرفیه یکی از قطبهای مهم کشور در زمینه تولید این محصول مهم است.

صادق با بیان اینکه آستانه اشرفیه یکی از مراکز و قطبهای بزرگ کشاورزی استان است، افزود: بادام زمینی آستانه اشرفیه از کیفیت منحصر بفردی در کشور برخوردار است و 90 درصد بادام کشور در این شهرستان تولید می شود.

وی در ادامه بر لزوم ایجاد مرکز تحقیقات بادام زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه تاکید کرد و یاد آورشد: بادام زمینی بعد از سویا از مهمترین دانه های روغنی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیری است و به عنوان چهارمین منبع تولید روغن خوراکی محسوب می شود.