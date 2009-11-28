قارچ "بوواریا باسیانا " یافته جدید برای مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: همچنین اثر گذاری قارچ "بوواریا باسیانا" بر روی کرم ساقه خوار برنج به مراتب بیشتر از زنبور تریکوگراماست یعنی بر روی همه نسلهای این آفت اثر مثبت گذاشته و نابود می کند.

وی با اعلام اینکه این قارچ در شرایط شالیزاری وجود دارد، اظهارداشت: محققان موسسه تحقیقات برنج کشور پس از 10 سال کار تحقیقاتی به این روش مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج دست یافته اند.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور اظهار امیدواری کرد: با این یافته جدید بیو لوژیکی می توان میزان زیادی از مصرف سموم شیمیایی در شالیزارها را کاهش داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به آسیبهای فراوان پزشکی و زیست محیطی آفت کشها، جهت گیری برای نابودی آفتها به سمت مصرف غیرشیمیایی (مبارزه بیولوژیک ) متمرکز شده است در این زمینه موسسه تحقیقیات برنج چه اقداماتی انجام داده است، یادآورشد: یکی از روشهای مبارزه با آفات گیاهان زراعی استفاده از حشرات مفید موجود در طبیعت است، بدین نحو که این حشرات می ‌توانند حشرات زیان ‌آور را به نفع انسان از بین ببرند.

شهدی بیان داشت: با جمع ‌آوری این حشرات از طبیعت و پرورش و ازدیاد انبوه آن در انسکتاریوم و رها سازی در مزارع و باغات برای مبارزه با آفات استفاده می ‌شود.

وی گفت: زنبورهای تریکوگراما یکی از این حشرات مفید در طبیعت غنی استان شمالی کشور به ویژه گیلان بوده و انگل تخم پروانه تعدادی از حشرات از قبیل کرم ساقه ‌خوار برنج، کرم ساقه‌خوار ذرت، کرم سبز برگخوار برنج، کرم غوزه پنیه، کرم سیب و کرم گلوگاه انار و قبل از بروز خسارت آفت روی گیاه تخمها را مورد حمله قرار داده و فاسد می کند.

این مسئول همچنین با اشاره به اینکه افزایش بهره وری آب در اراضی شالیزاری از طریق معرفی ارقام مختلف برنج امکان پذیراست، افزود: کارشناسان موسسه تحقیقات برنج کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی 32 گونه ارقام پرمحصول برنج معرفی کردند و چهار رقم بذر اصلاح شده و پنج رقم برنج هیبرید نیز که از طریق اشعه گاما تولید شده است بزودی معرفی می شود.

وی اظهارداشت: با کشت ارقام پرمحصول و بکارگیری شیوههای نو در کاشت، داشت و برداشت برنج مقدار تولید شلتوک برنج در هر هکتار از سه تن در30 سال گذشته به بیش از هفت تن در حال حاضر افزایش یافته است.

شهدی در ادامه با تاکید بر لزوم بهره برداری بهینه از آب مزارع شالیزاری، یاد آورشد: کشت توام برنج و ماهی، کشت برنج اردک و ماهی همچنین راتون و کشت دوم از جمله راهکارهایست که علاوه بر بهره برداری بهینه از آب بر رونق و درآمد زایی کشاورزان می افزاید.