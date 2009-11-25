به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک افزود: امروز در جامعه به دلیل وجود برخی جریان های سیاسی، شبنامه ها، سایت ها و ماهواره ها و دیگر ابزارهای ارتباطی زمینه انحراف ایجاد شده است که باید با هوشیاری در مقابل این توطئه ها ایستادگی کرد.

وی اضافه کرد: تاسی به اهل بیت و حرکت در مسیر ولی فقیه تنها راه عبور از بحران های کنونی است و نباید با فریبکاری دشمن راه را گم کرده و دامن خود را به انحراف و گناه آلوده کنیم.

دری نجف آبادی با بیان اینکه شیعیان در طو ل تاریخ همواره مورد هجمه قرار گرفته و مصیبت های بسیاری را متحمل شده اند اظهار داشت: با وجود مصیبتهای رفته بر شیعیان، به دلیل تاسی آنان به ولایت فقیه و غدیر و نیز عمل به فرامین الهی نه تنها شیعه از مسیر حق و عدالت دور نشده است بلکه هر روز بر عظمت آن افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه هرجا شیعیان حضور نداشتند فرقه های ضاله و انحرافی رشد و نمو کردند، تاکید کرد: می طلبد دولت و مجلس با برنامه ریزی نسبت به شاخص سازی بزرگان و علمای دینی برای بهره گیری از نظرات و دیدگاه های آنان به منظور پویایی بیش از پیش علوم و معارف دینی اقدام کنند.