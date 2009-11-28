بحران تعداد داوطلب کنکور کارشناسی ارشد/ ظرفیت سازی برای خروج از بحران

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور کارشناسی ارشد در کشور ما با توجه به 900 هزار داوطلب ارشد در دانشگاههای دولتی و آزاد با بحران پذیرش مواجه شده است چرا که از این تعداد حداکثر 100 هزار نفر پذیرش می شوند.

وی یادآور شد: محدودیت پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد به گونه ای است که اتفاقی که برای آزمون سراسری در سال 70 رخ داد اکنون برای کنکور کارشناسی ارشد اتفاق افتاده است. در آن زمان از هر 10 نفر یک نفر وارد دانشگاه می شد و اکنون هم طبیعی است که به دلیل علاقه لیسانسه ها به ادامه تحصیل، همین میزان از داوطلبان وارد دانشگاه شوند.

سجادی جاغرق تاکید کرد: ما در دانشگاه ناچاریم تا جایی که قانون به ما اجازه می دهد و کیفیت آموزش صدمه نمی بیند برای دوره های کارشناسی ارشد ظرفیت سازی کنیم.

وی اظهار داشت: در آزمون سال آینده با تصویب رشته های کارشناسی ارشد، ظرفیت این دوره ها توسعه می یابد و در حال تلاش هستیم که ظرفیت بیشتری برای این دوره ها ایجاد کنیم.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: از سوی دیگر وجود پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد، لزوم تعداد کافی اعضای هیئت علمی و وجود آزمایشگاه و سایر تجهیزات سرعت رشد ظرفیت در دوره های ارشد را نسبت به دوره کارشناسی کند می کند اما ما در دانشگاه آزاد تمام تلاش خود را برای افزایش ظرفیت بکار می بندیم.