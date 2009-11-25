دانش آموزان اخراجی 51 درصد بزهکاران زیر 18 سال را تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی افروز روز چهارشنبه در دومین روز گرد‌همایی سالانه کارشناس مسئولان انجمنهای اولیا و مربیان سراسر کشور که صبح روز چهارشنبه در باشگاه فرهنگیان برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: این موضوع نشان دهنده قصور معلمان و والدین است.

وی ادامه داد: حضور دانش‌آموزان 6 تا 11 سال در مدرسه نسبت به تعداد کل آنها 2 درصد کمتر است بنابراین باید جستجو کنیم که این 2 درصد در کجا هستند که در مدرسه حضور ندارند.

رئیس انجمن علمی اولیا و مربیان همچنین به حضور دانش‌آموزان 11 تا 14 ساله دوره راهنمایی در مدرسه اشاره کرد و گفت: نسبت این افراد به دانش آموزان 13 درصد کمتر است بنابراین افزایش این آمار از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی نشان می‌دهد که دشواری دروس در این مقطع موجب افزایش این آمار شده است.

رئیس انجمن علمی اولیا و مربیان با بیان اینکه مدارس انتقال دهنده ارزشها از حاکمیت به خانواده‌ها هستند و بستر فرهنگ ‌آفرینی به شمار می‌روند تاکید کرد: رسالت انجمن اولیا و مربیان رسالت خطیری است بنابراین در انجام فعالیتها باید بیشترین تلاش را داشته باشیم.

رئیس انجمن علمی اولیا و مربیان ادامه داد: علت اصلی اخراج از مدرسه مشکلات شناختی و عدم تناسب هوش بچه‌ها با ضریب دشواری دروس است.

افروز خاطرنشان کرد: موضوع تکالیف منزل دانش آموزان باید توسط کارشناسان حل شود و تکلیف امر علمی، فرهنگی و آموزشی است.

وی افزود: اگر بتوانیم آموزش و پرورش را اصلاح کنیم جامعه اصلاح خواهد شد و مشکلات کمتری خواهیم داشت. برای مثال نیمی از بودجه وزارت ارشاد باید به آموزش و پرورش اختصاص داده شود و اگر وزیر ارشاد به دنبال انجام فعالیت فرهنگی است این امر را باید در آموزش و پرورش انجام دهد.

افروز با اشاره به حلقه حلقه واصل میان اولیا و مربیان افزود: اگر این حلقه درک شود مشکلی نخواهیم داشت و مملکت ما از مصونیت بیشتری برخوردار می شوند.