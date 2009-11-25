به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری با حضور در بعثه حزب الله لبنان در دیدار با مسئولان این بعثه اظهار داشت: شب و روزی که در پیش داریم مهمترین شبها و روزها برای دعا و مناجات و استجابت دعاها است.

وی افزود: شیخ کلینی روایتی را از امام صادق (ع) نقل می کند که هر کس در روز عرفه در عرفات باشد خداوند دعای او را اجابت می کند. بنا بر این روایت، در عرفات دعاهای انساهای صالح هم برای دنیا و آخرتشان و برای انسانهای ناصالح دعاهای دنیوی شان پذیرفته می شود.

ری شهری با اشاره به ضرورت توجه به مسائل جهان اسلام در دعاهای حاجیان گفت: بهترین دعاها، دعا برای حل مشکلات جهان اسلام، وحدت جهان اسلام و فرج امام زمان (عج) است.

وی با ابراز امیدواری برای اینکه همه ما از دعاکنندگان حقیقی برای نصرت اسلام، وحدت مسلمانان و ظهور آن بزرگوار باشیم گفت: نکته مهمی که همه دعاکنندگان در دعاها برای خود و برای جهان اسلام باید مدنظر داشته باشند این است که در فرهنگ قرآن و حدیث، دعا در کنار مسئولیت است و نه در مقابل مسئولیت.

ری شهری با اشاره به تاثیر دعا و جهد در پیروزی افزود: همین که مردم ایران به ندای امام راحل (ره) لبیک گفتند، خداوند آنها را در غرب و شرق و با دستان خالی پیروز کرد. دومین نمونه از این موضوع را می توانیم در پیروزی مقاومت حزب الله در سایه رهبری سید حسن نصرالله بر قوای صهیونیسم و آمریکا مشاهده کنیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به نمونه دیگری از نشانه های پیروزی در اثر تلفیق دعا و جهد اشاره کرد و گفت: نمونه سوم دیگر هم حماس بود که در جنگ غزه توانست دشمن را زمین گیر و مغلوب کند. لذا هر کجا که مسلمانان در کنار دعا مقاومت نیز داشته باشند و زمینه استجابت دعا را فراهم کنند حتما نصرت خداوند را در خواهند یافت تا اینکه انشاالله به پیروزی نهایی و استقرار حکومت عدل حضرتش بینجامد.

بر اساس این گزارش در ابتدای این دیدار شیخ یزبک رئیس بعثه حزب الله لبنان با تشکر از ری شهری به دلیل حضور و توجه ایشان به بعثه حزب الله لبنان، عمده توفیقات و موفقیتهای حزب الله لبنان را مرهون حمایتهای معنوی و راهنمایی های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دانست و برای فرج امام زمان (عج) دعا کرد.

مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام شریف مهدوی معاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، حجت الاسلام قاضی عسکر معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری و جمعی از مدیران بعثه در این دیدار حجت الاسلام ری شهری را همراهی می کردند.